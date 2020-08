Hasil Pertandingan NBA: Toronto Raptors Bungkam Milwaukee Bucks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan NBA:

: Toronto Raptors menyudahi perlawanan Milwaukee Bucks untuk pertama kali musim ini, 114-106, dalam lanjutan kompetisi bola basket Amerika (NBA) yang berlangsung di The Field House at ESPN Wide World Of Sports Complex di dekat Orlando, Senin malam setempat atau Selasa WIB.Sebelumnya Bucks telah memenangkan dua pertandingan pertama atas Raptors musim ini. Kedua tim saat ini memimpin klasemen Wilayah Timur, dengan Bucks di tempat pertama dan Raptors di peringkat kedua.Chris Boucher menjadi bintang lapangan saat kedua tim bermain tanpa pemain kunci. Boucher mengemas 25 poin, yang merupakan raihan tertinggi dalam kariernya, serta 11 rebound.Matt Thomas menambahkan 22 poin yang juga terbaik dalam kariernya bersama Raptors, dan Norman Powell menyumbang 21 poin serta delapan rebound.Pascal Siakam menambah 14 poin, Rondae Hollis-Jefferson menyumbang 11 dan Terence Davis mencetak 10 poin sebelum melakukan foulsout pada kuarter keempat.Di kubu Milwaukee, Kyle Korver mencetak 19 poin, Khris Middleton mencetak 17, George Hill mencetak 14, Brook Lopez dan Pat Connaughton masing-masing mencetak 12 dan Eric Bledsoe menambahkan 11.Connaughton harus pergi ke ruang ganti setelah terjatuh ke lapangan dan kepalanya terbentur pada kuarter keempat. Ini menambah pemain Milwaukee yang cedera setelah Giannis Antetokounmpo (bedah gigi) yang terpaksa berada di pinggir lapangan.Raptors juga kehilangan Kyle Lowry (cedera punggung bawah), Serge Ibaka (lutut kanan) dan Fred VanVleet (lutut kanan).Phoenix Suns 128 vs 101 Oklahoma CityDallas Mavericks 122 vs 114 Utah JazzToronto Raptors 114 vs 106 Milwaukee BucksMiami Heat 114 vs 92 Indiana Pacers(ASM)