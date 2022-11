Muncul The Fight Academy yang Ingin Lahirkan Jeka Saragih Selanjutnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Menggandeng KOBI dan ONE Pride, Mola mengundang atlet bela diri Indonesia mengikut seleksi The Fight Academy, yakni sebuah program pengembangan bakat yang bertujuan mendorong atlet bela diri Indonesia ke pentas kompetisi MMA dunia. Program ini digarap bersama pakar industri MMA Graham Boylan dari promosi MMA Cage Warriors yang melahirkan juara-juara UFC, termasuk Connor McGregor.Nantinya, dua puluh atlet Indonesia yang terpilih akan mendapat kesempatan untuk berlatih secara intensif di Amerika Serikat selama tiga bulan. Dipimpin oleh Marc Fiore yang juga merupakan pelatih Jeka Saragih di Road To UFC, para peserta akan dipersiapkan untuk merebut kontrak di kompetisi MMA Internasional.“Program pelatihan intensif yang kami sediakan bagi Jeka Saragih selama persiapan Road to UFC terbukti membantu meningkatkan performa dan kemampuannya untuk menghadapi lawannya dari Korea Selatan. Kini, bersama KOBI, kami mencoba memberikan peluang yang sama kepada lebih banyak lagi atlet bela diri Indonesia, dengan harapan ada banyak lagi petarung-petarung tanah air yang bisa mengharumkan nama bangsa di pentas internasional,” ujar perwakilan Mola, Mirwan Suwarso, dalam rilis resminya, Rabu (9/11/2022).Ketua Umum KOBI, Anindra Ardiansyah Bakrie, menyambut gembira program The Fight Academy yang untuk pertama kalinya akan dimulai di Bali. Dia berharap, kerja sama yang telah lama terjalin baik ini bisa melahirkan bibit baru calon petarung hebat Tanah Air.“Pascakeberhasilan atlet MMA Indonesia Jeka Saragih di Semifinal Road to UFC yang baru lalu, saya semakin optimis pada talenta petarung Indonesia yg berproses melalui One Pride MMA, mampu bertarung dan berprestasi di laga internasional. Saya berterima kasih pada pihak Mola yang menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan olahraga MMA di Indonesia,” kata Anindra.Program pengembangan bakat ini akan diawali dengan seleksi di Bali pada 17-21 Desember 2022, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Cage Warriors, Graham Boylan dan kepala pelatih program MMA Fight Academy Marc Fiore.Organisasi MMA terbesar Indonesia One Pride juga dilibatkan oleh KOBI untuk mengajukan atlet-atlet di bawah naungannya untuk dibina di MMA Fight Academy. Namun, seleksi di Bali terbuka juga bagi semua atlet bela diri Indonesia yang tertarik mendalami dunia MMA. Bagi atlet yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi, hanya perlu mendaftar di situs MMA Fight Academy (MMAFightAcademy.com).Selain mengikuti program pelatihan intensif, di akhir masa latihan para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk menguji diri dan bertarung untuk mendapatkan kontrak di ajang kompetisi MMA internasional Cage Warriors.“Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi atlet bela diri yang mau mengambil peluang dengan sekuat tenaga. Dua puluh atlet yang terpilih akan digaji untuk berlatih di San Diego selama tiga bulan. Setelah itu, mereka akan kami sandingkan dan adu melawan bakat terbaik Eropa untuk merebutkan kontrak di Cage Warriors, kompetisi MMA terbaik di Eropa.” ungkap Presiden Cage Warriors Graham Boylan.