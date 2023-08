Shell Inisiasi Turnamen Golf Wanita

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Shell Lubricants Indonesia untuk pertama kali berkolaborasi dengan puluhan atlet golf wanita melalui turnamen golf bertajuk “Potential in Motion Golf Tournament: Pro-Am”. Lebih dari 120 pemain golf amatir berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan pada 13 Agustus 2023 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Course, Jakarta.Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong keberagaman dan inklusi di bidang olahraga ini. Turnamen debut golf Shell Lubricants Indonesia diikuti oleh para pemain golf dari berbagai perusahaan lintas sektor, di antaranya otomotif, pertambangan, transportasi, energi, manufaktur, teknologi, perbankan, hingga masyarakat umum.Andri Pratiwa, Direktur Pelumas Shell Indonesia, mengatakan, “Shell Indonesia menghadirkan wadah untuk mendukung pengembangan komunitas golf wanita dan para pemain golf di Indonesia sekaligus menginspirasi masyarakat umum yang terlibat dalam meningkatkan pola hidup sehat melalui golf sebagai salah satu opsi olahraga.”Putri Amani, pemain golf asal Indonesia, mengatakan, “Seperti yang diketahui bahwa saat ini olahraga golf masih terfokus oleh atlet pria. Kompetisi turnamen olahraga golf khusus untuk atlet wanita di Indonesia pun masih sangat minim. Padahal atlet golf wanita Indonesia juga menyumbang banyak prestasi. Semoga dengan adanya ajang ini lebih banyak lagi ajang serupa yang dapat memperkuat komunitas pemain golf wanita di Indonesia.”Terdapat dua kategori kompetisi dalam “Potential in Motion Pro-Am Golf Tournament 2023”, yaitu Pro-Am Ladies Pro & Ladies Elite Amateur dengan format Stroke Play 18 hole dan turnamen amatir yang menggunakan sistem 36 dengan format Stroke Play on Handicap System 36.Pemilihan turnamen golf dengan format Pro-Am ini menjadikan ajang yang kompetitif bagi para pemain golf amatir sehingga dapat mengembangkan kemampuan berolahraga golf. Selain itu, turnamen ini dapat menjadi wadah untuk lebih memperkenalkan atlet serta pemain golf wanita Indonesia ke masyarakat umum.Ajang ini telah mendorong lahirnya komunitas golf profesional bagi wanita bernama Manika Womans Tour. Komunitas tersebut diprakarsai oleh enam orang atlet wanita profesional yang tergabung dalam turnamen ini, yaitu Agnes Retno Sudjasmin, Dea Mahendra, Putri Amani, Ika Woro Palupi, Ida Ayu Melati, dan Tatiana Wijaya.Untuk mengapresiasi para pemenang, Shell Indonesia memberikan penghargaan dengan total ratusan juta rupiah serta berbagai penghargaan bagi pemenang hole in one, mulai dari satu unit mobil Hyundai IONIQ 5 (hole 3), satu unit mobil Mitsubishi XForce (hole 7), kupon SPBU Shell senilai 100 juta Rupiah (hole 12), dan satu unit BMW X5 (hole 15).