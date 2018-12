Petenis Korsel Kuasai Bali

Dominasi Korea Selatan tak tertahankan lagi dalam turnamen bertajuk The 4th Indonesia Soft Tennis Championships 2018 yang berlangsung di Lapangan Tenis KONI Bali Denpasar, Sabtu 1 Desember. Sepak terjang pemain asal Negeri Ginseng itu berhasil menciptakan All Korean Final pada nomor ganda, baik putra maupun putri.Pada semifinal, pasangan tuan rumah Hemat Bhakti Anugrah/Fernando Daniel Sanger pun tak kuasa menandingi laju wakil Korsel. Satu-satunya andalan Merah Putih yang bertahan pada babak empat besar itu harus mengakui keunggulan Park Sang Min/Yoon Hyoung Wook 2-4.Pada laga pamungkas ganda putra, Park/Yoon akan menghadapi duet senegara mereka, Kim Sun Min/Park Jae Kyu yang memenangi perang saudara atas kompatriot, Park Kyu Cheol/Seo Kyo Weon dengan skor 4-2.Kondisi serupa juga terjadi pada sektor ganda putri. Pada laga semifinal, pasangan Korsel, Ko Eun Ji/Yun So Ra, mendepak andalan Indonesia, Angelica Irena Lontoh/Sharon Cornelia Watupongoh 4-2. Pada laga akhir, Ko/Yun bakal menguji kompatriot mereka, Cho Hye Jin/Jin Su yang memenangi duel senegara atas Ju Seul/Lee Cho Rong dengan skor 4-0.“Pemain-pemain asal Korea Selatan memang sulit dikalahkan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan upaya mereka menyapu bersih semua gelar juara turnamen ini,” tutur Angelica Irena Lontoh.Angelica adalah satu-satunya andalan Indonesia yang sukses maju ke babak final sektor tunggal putri. Pada laga pamungkas, ia akan menantang wakil Korsel, Jin Sua, Minggu 2 Desember.Sejauh ini, Korea Selatan yang berintikan pemain tim nasional putra dan skuat putri gabungan dari beberapa wilayah di Negeri Ginseng, telah memboyong dua gelar juara satu di nomor beregu putra dan putri kejuaraan bertitel The 4th Indonesia Soft Tennis Championships 2018 ini.(FIR)