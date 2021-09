Jadwal PON Papua Hari Ini: 14 Medali Emas Diperebutkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sebanyak 14 medali emas akan diperebutkan peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dari empat cabang olahraga pada Kamis, 30 September 2021.Judo menjadi cabang olahraga paling banyak yakni enam keping emas. Sementara sepatu roda akan memperebutkan empat medali tertinggi dalam pesta olahraga terbesar di Tanah Air tersebut.Cabang olahraga panjat tebing dan wushu masing-masing akan mempertandingkan dua nomor perebutan medali emas.Berdasarkan data dari Posko Headquarter Panwasrah, klaster Kabupaten Jayapura akan menggelar pertandingan dari enam cabang olahraga yakni, kriket, gantole, bisbol, panahan, muaythai, dan polo air.Sementara di klaster Kota Jayapura, sembilan cabang olahraga akan menggelar pertandingan pada Kamis. Seperti dayung, paralayang, sepak takraw, bisbol, sofbol, tenis, sepatu roda, bola voli indoor, dan sepak bola.Kemudian di klaster Mimika, persaingan peserta PON Papua akan berlangsung pada cabang olahraga terbang layang, judo, panjat tebing, dan bola basket 5x5.Sedangkan di klaster Kabupaten Merauke hanya ada satu cabang olahraga yang menggelar pertandingan pada Kamis yakni wushu.Untuk selengkapnya, berikut jadwal PON Papua pada Kamis, 30 September 2021:KABUPATEN JAYAPURAKriket07.30 - 10.30 WITT20 Putra - Penyisihan GroupT20 Putri - Penyisihan Group10.30 - 13.30 WITT20 Putra - Penyisihan GroupT20 Putri - Penyisihan Group13.30 - 16.30 WITT20 Putra - Penyisihan GroupT20 Putri - Penyisihan Group16.30 - 19.30 WITT20 Putra - Penyisihan GroupGantole08:00 - 17:00 WITLintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas A - Round 1Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B - Round 1Baseball08.30 - 12.00 WITBeregu Putra - Jawa Barat vs Kalimantan Tengah - Penyisihan 1/2 Kompetisi13.00 - 16.30 WITBeregu Putra - Lampung vs Banten - Penyisihan 1/2 KompetisiPanahan09.30-10.00 WITRecurve Putri - 1/16 Eliminasi10.30-11.00 WITRecurve Putra- 1/16 Eliminasi11.00-11.30 WITRecurve Perorangan Putri - 1/8 EliminasiRecurve Perorangan Putra - 1/8 Eliminasi13.30-14.00 WITRecurve Perorangan Putri - Perempat FinalRecurve Perorangan Putra - Perempat Final14.00-14.30 WITRecurve Perorangan Putri - SemifinalMuaythai10.00 - 18.00 WITKelas 45 Kg Putra - SemifinalKelas 48 Kg Putra - SemifinalKelas 54 Kg Putra - SemifinalKelas 57 Kg Putra - SemifinalKelas 60 Kg Putra - SemifinalKelas 63.5 Kg Putra - SemifinalKelas 67 Kg Putra - SemifinalKelas 73 Kg Putra - SemifinalKelas 75 Kg Putra - SemifinalPolo Air14.00 - 15.30 WITBeregu Putra - Round Robin15.30 - 17.00 WITBeregu Putra - Round RobinKOTA JAYAPURA?Dayung08.00 WITK - 1 200 M Putri - Heat 108.15 WITc- 1 200 M Putri - Heat 108.30 WITK - 1 200 M Putra - Heat 108.45 WITK - 1 200 M Putri - Heat 209.00 WITc- 1 200 M Putri - Heat 209.15 WITK - 1 200 M Putra - Heat 209.30 WITK - 1 200 M Putra - Heat 312.00 WITK - 1 200 M Putra - Perempat final 112.15 WITK - 1 200 M Putra - Perempat final 214.00 WITK - 1 200 M Putra - Semifinal14.15 WITK - 1 200 M Putra - Semifinal 214.30 WITK - 1 200 M Putri - Semifinal14.45 WITc- 1 200 M Putri - SemifinalParalayang08.00 WITKetepatan Mendarat - Ronde 1Sepak Takraw08.00 - 16.00 WITInter Regu Putra - Penyisihan GroupInter Regu Putri - Penyisihan GroupBaseball08.30 - 12.00 WITBeregu Putra - Papua vs DKI Jakarta - Penyisihan 1/2 Kompetisi???????Softball08.30 - 10.30 WITBeregu Putra Rank 1 vs Rank 2 - Semifinal10.45 - 12.45 WITBeregu Putra Rank 3 vs Rank 4 - SemifinalTenis09.15 WITBeregu Putri - Semifinal09.15 WITBeregu Putra - Semifinal09.15 WITBeregu Putra - Semifinal09.15 WITBeregu Putri - SemifinalSepatu Roda10.30 - 12.00 WITRelay 3000 M Putri - KualifikasiRelay 3000 M Putra - Kualifikasi14.00 - 15.00 WITRelay 3000 M Putri - FinalRelay 3000 M Putra - Final16.00 - 17.30 WITITT 300 M Putri - Final300 M Putra - FinalBola Voli Indoor12.00 WITBeregu Putra - Penyisihan Pool14.00 WITBeregu Putri - Penyisihan Pool14.00 WITBeregu Putra - Penyisihan Pool16.00 WITBeregu Putri - Penyisihan Pool16.00 WITBeregu Putra - Penyisihan PoolSepakbola15.00 WITBeregu Putra - Jawa Barat vs Nusa Tenggara Timur - Penyisihan Group A15.00 WITBeregu Putra - Sulawesi Selatan vs Sumatera Utara - Penyisihan Group BKABUPATEN MIMIKATerbang Layang07.00 - 09.00 WITDuration Flight Kelas Schweizer SGS 1-26 Putra (Flight B) - Ronde 209.30 - 12.30 WITDuration Flight Kelas Schweizer SGS 1-26 Putri (Flight B) - Ronde 212.30 - 15.30 WITDuration Flight Kelas Schweizer SGU 2-22 Putra (Flight A) - Ronde 116.00 - 17.30 WITDuration Flight Kelas Schweizer SGS 2-22 Putri (Flight A) - Ronde 1Judo08.00 - 12.00 WITKelas -73 Kg Putra - Penyisihan SemifinalKelas -81 Kg Putra - Penyisihan SemifinalKelas -90 Kg Putra - Penyisihan SemifinalKelas -57 Kg Putri - Penyisihan SemifinalKelas -63 Kg Putri - Penyisihan SemifinalKelas -70 Kg Putri - Penyisihan Semifinal13.30 - 17.00 WITKelas -73 Kg Putra - FinalKelas -81 Kg Putra - FinalKelas -90 Kg Putra - FinalKelas -57 Kg Putri - FinalKelas -63 Kg Putri - FinalKelas -70 Kg Putri - FinalPanjat Tebing08.00 WITLead Tim Putra - Final09.00 WITBoulder Tim Putri Final13.00 WITLead Tim Putri - Kualifikasi13.00 WITBoulder Tim Putra - KualifikasiBola Basket 5x509.00 - 11.00 WITBeregu Putri - Penyisihan Pool11.00 - 13.00 WITBeregu Putra - Penyisihan Pool13.00 - 15.00 WITBeregu Putri - Penyisihan Pool15.00 - 17.00 WITBeregu Putra - Penyisihan Pool17.00 - 19.00 WITBeregu Putra - Penyisihan PoolKABUPATEN MERAUKEWushu09.00 - 12.00 WITTaolu Taijiquan Putra - FinalTaolu Taijiquan Putri - FinalTaolu Daoshu Putra - GroupTaolu Daoshu Putri - GroupTaolu Jianshu Putra - GroupTaolu Jianshu Putri - Group14.00 WIT - SelesaiSanda 70 Kg Putra - Perempat finalSanda 75 Kg Putra - Perempat finalSanda 48 Kg Putri - Perempat finalSanda 52 Kg Putri - Perempat finalSanda 56 Kg Putri - Perempat finalSanda 60 Kg Putri - Perempat final