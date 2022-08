PB PASI Cari Bibit Pelari NTT lewat Labuan Bajo Marathon 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Labuan Bajo Marathon 2022 dijadwalkan bergulir pada 29 Oktober mendatang dengan melombakan beberapa nomor, yakni 42K (full marathon), 21k (half marathon), 10K, dan 5 K. Event ini bakal diikuti sekitar 1.500 pelari nasional dan internasional.Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) bersama panitia pelaksana IFG (Indonesia Financial Group), Dinas Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, serta PASI NTT melibatkan 100 Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah NTT dalam ajang tersebut.Tujuannya, guna menjaring 400 siswa dan siswi bertalenta wilayah setempat untuk kemudian diajak berlatih selama dua bulan yang dimonitor langsung oleh pelatih lari bersertifikasi International Amateur Federation (IAAF) dan PASI, Agung Mulyawan. Nantinya, mereka semua bakal tampil di kategori lomba 5K."Ketika disampaikan ada gagasan tersebut, kami sangat gembira. Sebab, partisipasi masyarakat akan semakin besar pada event-event atletik," kata Sekretaris Jenderal PB PASI, Tigor Tanjung, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/8/2022)."NTT sendiri sebagai penghasil atletik jarak menegah dan jauh. Saya melihat ini satu hal yang baik sekali bagi Nusa Tenggara Timur, bisa dibilang marathon coming home. Untuk itu, kami PB PASI sangat mendukung kegiatan ini," tambahnya."Harapan kami dari PB PASI, agar nomor lari jarak jauh bisa lebih populer lagi di NTT karena kita melihat bahwa yang dulunya banyak atlet pelari-pelarih andal dari NTT, sekarang agak menurun," lanjut Tigor.Seperti diketahui, telah banyak pelari berprestasi Indonesia yang berasal dari Bumi Flobamora. Beberapa di antaranya Matheus Wuli, Lamek Yunias Banu, Eduardus Nabunome (almarhum), Mery Paijo, serta Apriana Paijo.Untuk saat ini, atlet Pelatnas nomor lari jarak menengah dan jauh diisi oleh Agus Prayogo dan Odekta Elvina Naibaho, yang pada SEA Games 2021 di Vietnam meraih medali emas di nomor marathon. Namun, keduanya bukan berasal dari NTT.Sementara itu, Ketua Pelaksana Labuan Bajo Marathon 2022 Fitri Istanti berharap ajang ini dapat menarik minat para pelari, tak hanya lokal, nasional, dan internasional."Sebab, tak hanya menawarkan rute yang menantang dengan topografinya yang khas, namun akan memanjakan peserta dengan pemandangan yang menakjubkan, sehingga disebut sebagai the most challenging marathon route with the most beatiful scene," kata Fitri.Selain empat kategori lomba yang telah disebutkan, ajang ini juga mempertandingkan kategori kelompok di Ekiden estafet 5K0 dan lomba khusus anak-anak di kategori kids dash 100M. Adapun, registraasi lomba Labuan Bajo Marathon 2022 akan mulai dibuka pada Minggu 4 September mendatang.