Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan 10 GOR untuk Venue Latihan Asian Games

DKI Jakarta sebagai tuan rumah utama Asian Games 2018 terus dipersiapkan dengan matang. Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) juga mengharapkan agar Ibu kota menjadi etalase utama sukses penyelenggaraan pesta olahraga bangsa Asia ini secara keseluruhan.Hal itu menjadi pokok bahasan saat digelar Rapat Koordinasi jilid IV antara Inasgoc dan Pemprov DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Kota, Jumat 6 April 2018. Rapat yang dipimpin Ketua Pelaksana Inasgoc, Erick Thohir dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, serta dihadiri para staf dari kedua lembaga itu menfokuskan pada evaluasi kemajuan dukungan yang dilakukan DKI Jakarta menuju Asian Games 2018.“Kami memuji progress yang ditunjukkan Jakarta. Dua venue yang menjadi tanggung jawab ibu kota, venue sailing dan jetski akan selesai bulan Juni, dan rencananya akan dijadikan sports tourism. Target training venue juga saya harapkan selesai pada waktunya, sehingga masih punya jadwal untuk disertifikasi sebelum digunakan,” jelas Erick Thohir.DKI Jakarta tengah menyesaikan renovasi 10 Gelanggang Olahraga yang akan menjadi training venue beberapa cabang di Asian Games nanti."Persiapan 10 GOR untuk mendukung atlet-atlet latihan sudah mencapai 80 persen. Saya targetkan beberapa minggu ke depan akan selesai. Intinya, kami siap menerapkan zero tolerance untuk persiapan Asian Games nanti. Kami akan all out dan terus berkoordinasi karena ini mempertaruhkan wajah DKI Jakarta dan nama baik Indonesia,” ungkap Wagub Sandiaga Uno.Jakarta memang harus bersiap secara maksimal. Sebanyak 28 cabang olahraga dipertandingkan di wilayah Jakarta, baik yang tersebar di Kompleks Gelora Bung Karno, JIEXPO Kemayoran, dan beberapa lokasi lainnya. Selain mempersiapkan training venue, DKI Jakarta juga harus mengantisipasi kendala transportasi.“Untuk masalah transportasi, saya yakin Jakarta sudah punya solusi. Termasuk saat upacara pembukaan dan penutupan Asian Games yang direncanakan akan menutup seluruh jalan di sekitar Gelora Bung Karno,” ujar Erick.Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus sampai 2 September. Palembang akan menggelar 10 cabang olahraga.(ACF)