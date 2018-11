Lolos ke Delapan Besar, Para Atlet Soft Tenis Indonesia Diadang Korsel

Wakil-wakil Indonesia bakal mendapat tantangan berat dari Korea Selatan pada babak delapan besar The 4th Indonesia Soft Tennis Championships 2018 di Lapangan Tenis KONI Denpasar Bali.Seperti diketahui, para wakil dari Indonesia dan Korsel sama-sama berhasil lolos dari fase grup. Kini sebagian dari mereka akan saling bentrok pada babak delapan besar.Andalan Merah Putih yang bakal berjibaku dengan jagoan asal Korsel, adalah Fernando Daniel Sanger yang menantang Yoon Hyoung Wook.Irfandi Hendrawan menghadapi Park Jae Kyu, dan Hemat Bakti Anugrah yang akan menguji kedigdayaan Kim Sun Min. Sementara Risky Saputra bakal terlibat perang saudara dengan kompatriotnya, Ragil Wahyudiono."Kami akan memaksimalkan peluang untuk menjadi juara. Pemain yang datang ke Bali ini merupakan pemain nasional putra. Sementara pemain putri merupakan gabungan dari beberapa wilayah,” tutur Seo Kyu Jae, pelatih tim Korsel.Pada turnamen soft tenis internasional ini, Korsel membawa 13 atlet, di antaranya enam atlet putra dan tujuh atlet putri.Sementara itu, di nomor tunggal putri Indonesia memastikan bakal terlibat duel dengan wakil Korsel di partai pamungkas. Tiga wakil tim Negari Ginseng berkumpul di paruh atas undian babak perempat final.Sedangkan Jin Sua yang mendapat bye, akan menunggu pemenang pertandingan antara Yun So Ra yang menghadapi Ju Seu Gil untuk melangkah ke final.Kemudian tiga wakil skuat Merah Putih menguasai paruh bawah babak delapan besar. Di semifinal, Sharon Cornelia Watupongoh yang memperoleh bye, akan berjibaku dengan pemenang partai Runi Utami dengan Angelica Lontoh.Di sisi lain, panitia terpaksa menghentikan seluruh pertandingan karena hujan mengguyur sebagian besar wilayah Denpasar sejak Kamis pagi 29 November, termasuk di Lapangan Tenis KONI Bali.“Panpel memutuskan untuk menunda seluruh jadwal pertandingan hari ini. Semua partai penyisihan ganda putra dan putri akan berlangsung Jumat,” ucap Agus Rosadi, Ketua Panpel The 4th Indonesia Soft Tennis Championships 2018 di arena pertandingan.Penundaan seluruh pertandingan pada Kamis ini, malah memberi kesempatan bagi seluruh peserta untuk menikmati pesona wisata Pulau Dewata.(FIR)