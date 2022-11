Edisi Perdana Sukses, Indonesia 3X3 Tournament Siapkan Hadiah ke Luar Negeri Musim Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang "The Finals" Livin by Mandiri Indonesia 3X3 Tournament 2022 berlangsung sukses di Cilandak Town Square (Citos) pada 26-27 November 2022. Salah satu buktinya terlihat ketika banyak pengunjung mal yang bersedia menyempatkan waktu menonton pertandingan turnamen bola basket 3x3 U-18 dan U-23 tersebut."Ini kegiatan yang sangat bagus. Berguna bagi anak-anak muda. Ini pertama kali saya lihat ada turnamen basket 3x3 saat berkunjung di Citos. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terselenggara di mana-mana karena bagus untuk ekosistem bola basket 3x3," jelas Camille Benedetto dari Perancis yang sedang mencari makan siang di Citos bersama keluarga.Para peserta "The Finals" memang layak menyita perhatian publik. Mereka adalah 32 tim terbaik dari masing-masing provinsi yang disinggahi oleh turnamen bikinan Supersport Sensation (SSS) International, PP Perbasi dan Bank Mandiri..Perjuangan mereka ke "The Finals" berawal dari penyisihan kota yang diputar di Jakarta pada 17 Maret lalu. Kemudian bergeser ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Total turnamen edisi perdana ini diramaikan 3.231 atlet dari 839 tim di Indonesia.Kayla Fakhira, pemain dari SMAN 3 Cibinong mengaku sangat senang dengan turnamen ini. Apalagi selama di "The Finals", semua fasilitas disiapkan dengan baik oleh panitia penyelenggara, termasuk penginapan, akomodasi, dan makan."Fasilitas ini sangat membantu, terlebih saya datang jauh dari Bogor. Jadi kalau dikasih penginapan di Jakarta bagus. Fasilitas yang diberikan oke, sangat membantu. Pertemuan dengan tim-tim dari daerah lain juga membuat saya menambah teman. Kami bisa kenalan dan mengobrol juga," ujar Kayla.Bank Mandiri selaku sponsor utama turnamen turut bangga atas terlaksananya kegiatan ini yang berhasil menjaring juara nasional di masing-masing kategori. Diwakili Vice President KC Jakarta Fatmawati Dini Erlinda, Bank Mandiri menegaskan akan selalu mendukung setiap kegiatan anak bangsa, terutama bola basket."Saya bangga berada di sini, di tengah anak-anak muda hebat Indonesia. Pastinya Bank Mandiri akan siap support setiap aktifitas kegiatan anak Indonesia. Setelah perjalanan panjang beberapa bulan, Mandiri senang support kegiatan ini bahkan nanti kalau perlu ke luar negeri," terang Dini.Direktur PT SSS International Azwan Karim mengatakan, potensi mencari pengalaman bertanding ke luar negeri sangat besar lewat ajang ini. Tapi, kesempatan itu bukan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan tahun ini, melainkan untuk para pemenang seri tahun depan."Tahun depan, setelah melakukan pembicaraan bahwa 2023 akan kita gelar lagi. Jadi harus latihan keras lagi dengan begitu tahun depan bisa lebih diperlihatkan lagi. Bahkan ada kemungkinan kita akan ikut challenger di Asia Tenggara, Asia atau bahkan di ajang internasional, seperti ke Eropa. Ini demi mengetahui sampa di mana level kita," jelas Azwan.Karena program ini bertujuan mencari talenta-talenta tim bola basket 3x3 Indonesia, Azwan pun melibatkan tim pencari bakat (talent scouting) PP Perbasi agar para pemain yang ditemukan bisa langsung terpantau oleh federasi yang bertanggung jawab terhadap cabor terkait."Untuk season depan yang akan dimulai Februari, kami akan coba laksanakan di luar Jawa. Ada Bali dan Sumatera masuk nominasi. Kami ingin membantu menyajikan pemain potensial hingga ke daerah," jelas Azwan.Mochammad Reza selaku Event Manager Togo turut mengapresiasi terselenggaranya turnamen basket 3x3 ini. Menurutnya, rencana menggelar Livin by Mandiri Indonesia 3X3 Tournament sampai ke luar Jawa merupakan ide bagus."Kami senang menjadi bagian dari kegiatan ini karena sesuai dengan market Togo untuk anak muda yang aktif. Ke depan, kami sangat senang jika jangkauan kegiatan bisa diperluas lagi, tidak hanya di Jawa. Ini sesuai dengan misi Togo yang menjangkau semua masyarakat di Indonesia," jelas Reza.