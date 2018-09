Jakarta akan Diserbu Para Petarung Spesialis K.O asal Jepang

: Jakarta akan diserbu para petarung Jepang spesialis knock out (K.O) dalam waktu dekat di ajang One Championship. Tercatat, 12 petarung bebas Negeri Sakura siap mengguncang Jakarta Convention Center mulai 22 September nanti.Para petarung tersebut adalah Koji Ando, Kotetsu Boku, Shinya Aoki, hingga pemegang gelar Juara Dunia Strawwight Yoshitaka Naito. Serta para petarung lain macam Mei Yamaguchi, Hayato Suzuki, Riku Shibuya dan lima lainnya yang akan ikut terbang ke Jakarta.Selain itu, dalam persiapan laga perdana di Jepang pada kwartal pertama 2019, ONE Championship telah mulai mendukung talenta dunia yang menjanjikan. Merangkul petarung masa depan asal Jepang Yuya “Little Piranha” Wakamatsu dan Koyomi Matsushima.Keduanya akan melakukan debut promosinya di ajang ONE: Conquest of Heroes. Memegang rekor professional 10-2, Wakamatsu merupakan petarung agresif dengan sembilan dari sepuluh kemenangannya diraih melalui kemenangan K.O."Saya senang dapat menjadi bagian dari keluarga ONE Championship yang terus berkembang. Saya juga ingin berterimakasih kepada semua orang yang menjadikan hal ini terjadi. Saya tak sabar untuk melakukan debut ini dan menampilkan apa yang bisa saya lakukan," ujar Wakamatsu.Wakamatsu yang turun di kelas terbang akan menghadapi Danny "The King" Kingad. Ia menjanjikan pertarungan seru bagi para penonton melawan mantan penantang ONE Flyweight World Championship tersebut."Para penonton tidak boleh berkedip setiap saat saya berada di dalam ring karena saya dapat menghentikan pertarungan kapan saja," janji Wakamatsu.Selain Wakamatsu, ada juga Matsushima yang merupakan salah satu atlet bela diri campuran. Petarung asal propinsi Kanagawa di daerah Kanto, Jepang akan melawan mantan pemuncak kelas bulu, Marat "The Cobra" Gafurov."Ini adalah tantangan baru, dan saya menyukainya. Saya sangat menantikan debut saya di ONE Championship," kata Matsushima.ONE: Conquest of Heroes akan menampilkan pertarungan puncak yang direncanakan selama lima ronde untuk merebut gelar strawweight. Pertarungan itu akan mempertemukan ulang sang juara Yoshitaka Naito asal Jepang dan peratung Filipina, Joshua Pacio.(REN)