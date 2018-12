Big Three Bantu Warriors Tundukkan Timberwolves

: Golden State Warriors kembali meraih kemenangan atas Minnesota Timberwolves berkat penampilan impresif big three mereka, Steph Curry, Kevin Durant, dan Klay Thompson. Warriors tampil perkasa di kandang sendiri, Oracle Arena, dengan membungkam Timberwolves dengan skor 116-108, Selasa 11 Desember.Curry menjadi pencetak angka terbanyak di antara big three dengan mencetak 38 angka. Thompson berada di belakangnya dengan torehan 26 angka dan Durant mencetak 22 poin.Sementara di kubu Timberwolves, Karl-Anthony Towns menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan double double 31 poin dan 11 rebound. Derrick Rose menyumbangkan 21 angka dari kursi cadangan dan Andrew Wiggins mencetak 20 angka.Tampil di markas sendiri, Warriors langsung tancap gas dan unggul 30-24 di kuarter pertama. Di kuarter kedua, Warriors tetap menjaga keunggulan mereka dengan skor 63-57.Pada kuarter ketiga, Warriors memperlebar jarak dengan Timberwolves menjadi 91-77. Meski Timberwolves mencetak 31 angka dan Warriors hanya mampu mencetak 25 angka di kuarter ketiga, hal itu tidak terlalu berpengaruh karena Warriors tetap unggul 116-108 atas Timberwolves.Kemenangan ini membawa Warriors naik ke peringkat dua klasemen sementara Wilayah Barat dengan rekor 19 kemenangan dan 9 kekalahan. Sementara Timberwolves semakin terpuruk di peringkat ke-12 Wilayah Barat dengan rekor 13 kemenangan dan 14 kekalahan.Boston Celtics 113-100 New Orleans PelicansLA Lakers 108-105 Miami HeatPhoenix Suns 119-123 LA Clippers (OT)Philadelphia 76ers 116-102 Detroit PistonsIndiana Pacers 109-101 Washinton WizardsOklahoma City Thunder 122-113 Utah JazzMilwaukee Bucks 108-92 Cleveland CavaliersChicago Bulls 89-108 Sacramento KingsDallas Mavericks 101-76 Orlando MagicDenver Nuggets 105-99 Memphis Grizzlies