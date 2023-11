Stand Up Paddle Perlu Buat Road Map Pembinaan Atlet

Advertisement

(KAH)

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo meminta Stand Up Paddle Indonesia menyiapkan road map pembinaan atlet. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah mendapatkan panduan federasi dalam menyiapkan atlet untuk bersaing dikancah internasional.Demikian disampaikan Menpora Dito usai melepas kontingen Indonesia yang akan mengikuti International Canoe Federation (ICF) Stand Up Paddle World Championship 2023 Pattaya, Thailand.“Stand Up Paddle harus membuat road map jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Apalagi ini kan Stand Up Paddle Indonesia bersiap untuk mengikuti SEA Games dan Asian Games (yang akan datang),” ujar Menpora Dito di Academy Jetski, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (12/11).Pembina Stand Up Paddle Indonesia, Susi Pudjiastuti merespons masukan itu. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 tersebut menyatakan akan menyiapkan road map dalam waktu dekat.Dia optimistis Stand Up Paddle bisa lebih populer ke depannya. Saat ini, kata Susi, komunitas paddle sudah tersebar di 18 provinsi dan diharap akan terus berkembang dan lebih banyak.“Mungkin bulan depan, setelah pulang dari Kejuaraan Dunia Stand Up Paddle di Thailand,” ujar Susi.“Olahraga air ini yang suka sekarang sudah banyak. Lama-lama banyak orang yang ingin coba. Memang tidak mudah, pasti awal mula mencoba ada jatuh satu-dua kali. Tapi setelahnya bisa,” jelas Susi.Sementara itu, Manajer Stand Up Paddle Indonesia pada ICF Stand Up Paddle World Championship 2023 Thailand, Ryco Arnaldo mengaku siap untuk memajukan olahraga tersebut.“Kami bersyukur atas banyaknya dukungan kepada kami. Tentu optimis dan mari sama-sama memajukan olahraga ini,” pungkasnya.