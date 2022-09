14 Oktober, Daud Yordan dan Ongen Saknosiwi Kembali Naik Ring

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Rangkaian pertandingan tinju akbar siap kembali tersaji di Balai Sarbini, Jakarta pada 14 Oktober mendatang. Dua laga puncaknya menghadirkan petarung kebanggaan Indonesia Daud "The People's Champions" Yordan dan Ongen "The Hawk" Saknosiwi.Kali ini, Daud bakal menghadapi petinju muda Ukraina Zoravor Petrosian dalam laga perebutan gelar International Boxing Association (IBA) World Super Lightweight, sedangkan Ongen melawan Richard "The Beast" Pumicpic asal Filipina demi titel IBA Intercontinental Featherweight.Tensi eksplosif juga akan hadir dalam beberapa laga undercard untuk menambah kemeriahan serta meregenerasi para petinju profesional Indonesia. Gelaran ini menjadi lanjutan rangkaian laga MPRO Evolution Fight Series 2022, setelah kemeriahan luar biasa yang disaksikan publik Ibu Kota pada 1 Juli lalu.Presiden Direktur MPRO International, Gustiantira Alandy, menekankan betapa dunia tinju Indonesia sangat membutuhkan lebih banyak dukungan dan perhatian serius. Oleh karena itu, dia tidak patah semangat menyiapkan pertarungan untuk Daud dan Yordan meski harus menggandeng mitra baru."Sebagai salah satu wujud dukungan serius untuk olahraga ini, maka mulai gelaran tanggal 14 Oktober nanti, Gudangkripto dan Nusapay akan bergabung menjadi official partner dalam berbagai event MPRO mendatang," ungkap Tira dalam jumpa pers di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (1/9/2022)."Jujur, untuk laga kali ini lumayan bikin adrenalin naik karena dua laga puncaknya dimainkan tiga petinju yang berada di peringkat 100 dunia. Jadi, laga ini bakal ketat dan keras," tambahnya."Pemilihan lawannya pun cukup makan waktu karena untuk Daud sendiri kita harus berkomunikasi dengan tiga petinju dari Meksiko, Panama dan Ukraina. Begitu juga Ongen, kita komunikasikan dulu dengan petinju Korea, Ukraina dan Filipina," lanjut Tira.Menurut boxrec.com, Petrosian memiliki rekor bertanding 13 kali menang dan 2 kali kalah serta sedang berada di peringkat 82 dunia, sedangkan Daud masih di posisi 84 dunia. Selain itu, Petrosian juga baru berusia 22 tahun dan memiliki jangkauan pukulan lebih lebih jauh. Namun, The People's Champ malah makin bersemangat untuk menaklukkannya."Saya sangat senang mendapat lawan Zoravor yang secara teknis memiliki kualitas baik dalam bertinju. Ia pun secara postur memiliki tinggi dan tubuh yang lebih besar. Tapi saya sangat optimis bisa menyelesaikan lawan kurang dari 10 ronde," ujar Daud.Sementara itu, Richard Pumicpic berstatus sebagai petinju ranking tiga Filipina yang sedang bertengger di peringkat 72 dunia. Tapi, Ongen yang berada di peringkat 175 dunia pantang gentar dan malah yakin bisa memukul jatuh lawannya dengan lebih cepat."Richard ini sudah banyak bertarung hingga di Top Rank. Menurut saya, ini bukan tantangan tapi motivasi untuk mengalahkan The Beast di negara sendiri. Dalam tinju memang enggak bisa prediksi kemenangan KO, tapi setiap ada kesempatan pasti saya ambil. Saya pikir bisa mengalahkan dia di bawah ronde kelima," kata Ongen yang berprofesi juga sebagai TNI AU.