Gubernur Sumsel akan Evaluasi Tiket Masuk ke Jakabaring

Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, mengaku terkejut mendengar masyarakat yang akan masuk ke Komplek Jakabaring Sport City (JSC), harus merogoh kocek Rp20 ribu per orang, di luar tiket masuk ke venue pertandingan.“Oke nanti saya cek langsung kalau memang benar masyarakat masuk JSC itu harus bayar,” kata Alex Noerdin, saat melakukan kunjungan ke Main Press Center (MPC) di Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) Jakabaring, Senin 20 Agustus 2018.Lebih lanjut Alex menjelaskan, dirinya baru mengetahui kalau mau masuk JSC itu bayar Rp20 ribu."Setahu saya kalau masuk venue itu memang harus bayar. Jadi saya lihat dahulu ya, kalau memang benar masuk JSC juga harus bayar, akan kita tinjau lagi," ujarnya.Alex menambahkan, mengenai kendaraan yang masuk di lingkungan JSC, pihaknya akan segera melakukan penertiban. Hal ini dilakukan agar konsep Go Green City selama Asian Games 2018 di lingkungan JSC terus terjaga."Soal Green Sport City akan kita tertibkan. Jadi kendaraan yang ramah lingkungan yang boleh berkeliaran di dalam Komplek Jakabaring. Saya sendiri masuk tetap jalan kaki, kalau ada golf car yang kosong baru saya nebeng (numpang)," bebernya.Manajemen parkir dan pengaturan transportasi di dalam Komplek JSC, dijelaskan Alex, sudah diatur sedemikian rupa. Termasuk penyediaan shuttle bus, golf car dan sepeda yang siap antarjemput atlet, official, panitia sampai penonton."Jadi benar-benar dijaga agar kondusif. Semua sudah diatur demi kenyamanan bersama. Kepada yang bertugas, agar tidak ragu untuk menertibkan apabila masih ada kendaraan bermotor yang lalu lalang di dalam JSC," pungkasnya.(RIZ)