Anthony Engelen Ingin Rematch Lawan Orang Pertama yang Mengalahkannya

Jakarta: Petarung kelas featherweight Indonesia-Belanda Anthony Engelen menyusun rencana rematch saat kembali bertarung di One Championship. Atlet berjuluk The Archangel itu ingin menjadwalkan pertarungan ulang melawan orang pertama yang mengalahkannya.Engelen telah mengidentifikasi juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu Bruno Pucci sebagai petarung yang ingin ia hadapi selanjutnya."Saya menanyakan pertanyaan ini di media sosial, dan tampaknya yang ingin dilihat oleh para penggemar adalah pertandingan ulang melawan salah satu mantan lawan saya, sebenarnya lawan pertama saya di tahun 2015, pertandingan pertama saya di One Championship melawan Bruno Pucci," kata Engelen."Saya benar-benar kalah dalam pertarungan tersebut. Itu adalah kekalahan pertama saya. Meskipun demikian, merupakan pengalaman yang luar biasa berada di One Championship, melawan seorang petarung tingkat tinggi. Mereka (para penggemar) ingin melihat saya bertarung dengan Bruno Pucci, dan saya setuju.""Saya selalu memberi tahu teman-teman saya, saya juga mengatakan kepada diri saya sendiri, saya ingin melakukan pertandingan ulang dengannya, dan saya pikir inilah saatnya. Secara pribadi, saya pikir ini pertandingan yang bagus," tambah Engelen.Saat itu, Engelen mengalami kekalahan submission dengan rear-naked choke di ronde kedua dari Pucci di ajang One: Spirit of Champions, Desember 2015. Namun, Engelen mengatakan bahwa dia adalah petarung yang jauh lebih baik sekarang, dan hasilnya akan berbeda jika mereka bertemu lagi di dalam Circle."Dia adalah petarung yang hebat, dan merupakan grappler kelas dunia. Dan Anda tahu, pertarungan pertama itu pasti ditujukan kepadanya, tetapi saya yakin saya telah berkembang cukup jauh sejak saat itu," kata Engelen."Kami berdua memiliki karir yang cukup aktif. Kami berdua bertarung dengan banyak orang pada level tertinggi, baik penantang atau penantang gelar atau juara saat ini. Kami berdua memiliki beberapa kemenangan bagus, kami berdua memiliki beberapa kekalahan, dan saya pikir ini adalah pertarungan yang sangat seimbang. Ketika ini terjadi akan menjadi pertarungan yang luar biasa."Engelen mengalami kesulitan akhir-akhir ini, kehilangan tiga pertandingan terakhirnya terhadap lawan yang berkualitas. Pucci mengalami lintasan karier yang serupa. Keduanya sangat membutuhkan kemenangan dan Engelen yakin akan mengalahkan Pucci dalam pertandingan ulang."Saya akan memiliki lebih banyak untuk dibuktikan kali ini. Jelas, saya kalah pada pertemuan pertama, kali ini saya harus menang, 100 persen, apa pun yang terjadi. Dan saya akan mendorong diri saya sendiri, apa pun yang terjadi, untuk menjadikan pertarungan berikutnya sebagai kemenangan bagi saya," tutupnya.(REN)