Timnas Basket Putri Meriahkan Peluncuran Revamp My Court di Lapangan Banteng

(KAH)

Panitia Pelaksana Lokal (LOC) FIBA Basketball World Cup 2023 meluncurkan program Revamp My Court di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 20 Mei siang WIB. Kegiatan ini digelar untuk menyambut kejuaraan FIBA World Cup 2023 dan sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Nasional.Revamp My Court adalah kegiatan revitalisasi lapangan basket lokal kota tuan rumah yang bertujuan untuk meninggalkan warisan dari penyelenggaraan FIBA World Cup 2023. Di Indonesia, khususnya Jakarta, program Revamp My Court dilakukan di dua lapangan basket yang terletak di kawasan Lapangan Banteng.Lapangan basket di area Lapangan Banteng dipilih karena merupakan salah satu lapangan ikonik yang memiliki nilai historis tinggi. Pada masa lalu, sejumlah pebasket nasional pernah mengasah kemampuan di sini. Kemudian hingga kini, jadwal penggunaan lapangan basket di sana selalu penuh setiap hari.Adapun, perbaikan yang dilakukan LOC meliputi pengecatan tiang basket dan seluruh lantai lapangan, memperbaiki fasilitas toilet serta menambahkan kanopi di tempat duduk di sisi lapangan.Untuk pengecatan seluruh lantai lapangan, LOC bekerja sama dengan PHILIPPONK, artist mural Jakarta yang terkenal dengan karakter Ponka dalam karya-karya seninya. Kegiatan revitalisasi dua lapangan itu sudah dilakukan sejak 17 April lalu oleh 10 artist yang dikomandoi PHILIPPONK.Ketua LOC FIBA Basketball World Cup 2023 Budisatrio Djiwandono menjelaskan, salah satu tujuan kegiatan Revamp My Court ini adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran dan keterlibatan penggemar bola basket terhadap FIBA World Cup 2023 yang bakal terselenggara di Jakarta sebagai salah satu kota tuan rumah bersama Manila dan Okinawa.Kemudian, Hari Kebangkitan Nasional dipilih sebagai waktu peluncuran lapangan karena menjadi simbol dari harapan bangkitnya bola basket Indonesia di kancah internasional yang ditandai dengan raihan medali emas perdana timnas basket putri di SEA Games 2023 "Ini alasan kami mengajak timnas basket putri kita yang baru saja meraih emas di SEA Games 2023 Kamboja untuk bersama memeriahkan peluncuran Revamp My Court ini. Kita semua berharap akan banyak lahir bibit-bibit pebasket baru dari lapangan yang sudah direvitalisasi ini. Dengan begitu, prestasi bola basket kita, baik putra maupun putri, kita harapkan akan terusmeningkat di ajang internasional," kata Budi.Direktur Eksekutif FIBA Basketball World Cup 2023 David Crocker menjelaskan lebih lanjut, program Revamp My Court adalah tentang menghubungkan kompetisi bola basket tertinggi dunia--FIBA World Cup, dengan komunitas di Indonesia sebagai salah satu tuan rumah acara. Event olahraga akbar yang menarik minat publik itu juga diharapkannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di kota penyelenggara."Dapat melakukan perbaikan dan mempercantik lapangan ini adalah cara untuk memberikan kembali kepada komunitas basket kita dan berterima kasih kepada mereka atas dukungannya," kata David.Selain itu, David juga mengajak para penggemar bola basket, penggemar olahraga, dan siapa saja yang senang menyaksikan sosok-sosok unggul mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk mengamankan tiket pertandingan FIBA World Cup 2023 di Jakarta."Dalam waktu kurang dari 100 hari, juara dunia saat ini, Spanyol, akan bermain di Jakarta. Juga tim yang terdiri dari 12 pemain NBA akan mewakili Kanada. Sementara, pemain nomor 1 di draft NBA berikutnya, Victor Wembanyama, juga akan mewakili Prancis di Jakarta," papar David."Prancis adalah peraih medali perak Olimpiade saat ini dan tim yang mengalahkan Amerika Serikat pada babak awal di Tokyo. Jadi, bisa menyaksikan pemain terbaik dunia bermain di Jakarta, di stadion baru yang megah adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan, dan ini bisa menjadi kesempatan sekali seumur hidup," tambahnya.Sementara itu dalam rilis kegiatan, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menyambut baik program Revamp My Court di Lapangan Banteng. Ia meyakini, lapangan yang estetik bakal semakin meningkatkan minat warga Jakarta untuk bermain basket di sana."Semakin banyak yang bermain basket di sini, semakin sehat warga Jakarta, semakin meningkat kesehatan dan kualitas hidup mereka. Lebih dari itu, lapangan yang sudah direvitalisasi ini bisa menjadi ruang berkumpul dan mempererat ikatan sosial warga Jakarta," kata Heru.Heru juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyukseskan gelaran FIBA World Cup 2023 yang berlangsung mulai 25 Agustus hingga 10 September mendatang di tiga negara, yaitu Filipina, Jepang, dan Indonesia. "Kesuksesan FIBA World Cup di Jakarta semakin menegaskan kota ini mampu menjadi tuan rumah event olahraga bergengsi dunia," ujar Heru.Selain dihadiri timnas basket putri yang memamerkan medali emas SEA Games perdananya ke tengah lapangan, kegiatan Revamp My Court juga menampilkan tarian tradisional Betawi dan pertandingan singkat yang dimainkan legenda basket Indonesia dan pesohor Tanah Air seperti, Romi "Gepeng" Chandra, Ali Budimansyah, Asri Welas, Prisia Nasution, Mario Lawalata, Augie Fantinus, dan lain-lain.