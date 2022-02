Enam Petenis Dunia Masuk Nominasi Penghargaan Laureus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebanyak enam petenis dunia dinominasikan dalam Penghargaan Olahraga Dunia Laureus 2022, yang terdiri dari Novak Djokovic dan Daniil Medvedev dari sektor putra, Ashleigh Barty dan Emma Raducanu dari sektor putri, serta Diede de Groot dan Shingo Kunieda dari sektor para-tenis.Pada sektor putra, petenis peringkat satu dunia Djokovic menjadi salah satu dari enam atlet yang masuk kategori Laureus World Sportsman of the Year.Djokovic akan bersaing dengan Tom Brady (NFL), Max Verstappen (F1), Robert Lewandowski (sepak bola), Eliud Kipchoge (atletik), dan Caeleb Dressel (renang), sebagaimana ATP Tour menyebutkan di laman resminya.Petenis asal Serbia itu sebelumnya sudah memenangkan penghargaan ini sebanyak empat kali yaitu pada 2012, 2015, 2016, dan 2019, yang semuanya didapat setiap kali ia dinominasikan.Pada tahun 2021, Djokovic memenangkan lima gelar termasuk tiga Grand Slam di Australian Open (Melbourne), Roland Garros (Paris) dan Wimbledon (London). Ia juga mencapai final US Open dan semifinal ATP Finals saat ia melampaui rekor 310 minggu sebagai petenis peringkat satu dunia milik Roger Federer.Sementara Medvedev dalam nominasi Laureus pertamanya, masuk dalam kategori penghargaan Breakthrough of the Year. Petenis peringkat dua ini bergabung dengan Raducanu, Pedri (sepak bola), Neeraj Chopra (atletik), Yulimar Rojas (atletik) dan Ariarne Titmus (renang).Petenis Rusia itu memenangkan gelar Grand Slam perdananya di US Open 2021 dan menyelesaikan musim lalu dengan menduduki peringkat di bawah Djokovic, yang menjadi posisi tertinggi dalam karirnya. Ia juga menyabet empat gelar tahun lalu, termasuk di turnamen level ATP Masters Canada Open.Namun dari cabang olahraga tenis, bintang tenis asal Swiss yaitu Roger Federer menjadi atlet yang paling banyak menyabet penghargaan ini dengan total sebanyak lima kali.Prestasi yang ditorehkan pada 2005-2008 dan 2018 itu pula yang membuatnya menjadi olahragawan dunia dengan penghargaan Laureus terbanyak hingga sekarang.