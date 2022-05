The Wariors Return akan Gelar 4 Pertarungan MMA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Pertarungan bertajuk "The Warriors Return" di One Pride MMA Fight Night 58 akan hadir Sabtu, 21 Mei 2022. Ajang itu akan menggelar empat pertarungan MMA terbaik di kelas lightweight, atomweight dan strawweight.Pertandingan utama Fight Night 58 akan tersaji antara Novan Kaunang kontra Ucu Rohendi pada partai contender fight dikelas atom weight. Selama memulai karir di Onepride MMA Novan telah memiliki rekor 5 kali kemenangan dan 1 kali kalah.Berusia 22 tahun petarung asal Minahasa ini memiliki tendangan berbahaya karena latar belakang beladiri taekwondo yang sudah ia geluti sejak kecil.Sementara lawannya Ucu Rohendi alias Si Udor Kancil memiliki rekor 6 kali kemenangan di Onepride MMA dengan 2 kali kekalahan. Ucu memiliki kemampuan yang mumpuni melihat dari kemenangan yang ia raih melalui berbagai skill mulai dari kuncian, power, dan stamina.Pada co-main event akan menayangkan perebutan sabuk interim kelas lightweight antara Jeka Saragih vs Hatoropan Simbolon. Jeka Saragih merupakan petarung asal Bahpasunsang, memiliki latar belakang beladiri Wushu Sanda. Punya julukan tendangan maut Jeka Saragih tidak akan membiarkan Hatoropan Simbolon menghalangi langkahnya merebut sabuk interim.Sementara sang lawan "Si Kuda Liar" Hatoropan Simbolon merupakan petarung yang lahir di Humbahas Sumatera Utara. Petarung dengan dasar beladiri wushu ini, berupaya keras memperbaiki cara tandingnya demi mengalahkan Si Tendangan Maut.Laga ini merupakan rematch, sebelumnya Jeka dan Hatoropan pernah bertemu pada FN 25. Kala itu Jeka yang masih menyandang juara kelas lightweight berhasil mengalahkan Hatoropan.Kemudian di kelas Strawweight akan berlangsung derby Sumatera Utara yaitu Gideon Manurung melawan Rustam Hutajulu. Gideon Manurung "Sang Jaguar Porsea" yang berusia 27 tahun, telah memenangkan 5 pertandingan dan tak pernah terkalahkan.Pada pertandingan sebelumnya Sang Jaguar Porsea mengalahkan Brando Mamana dengan unggul selisih angka di Fight Night 55. Rustam Hutajulu “Black Dragon” mempunyai basic Boxing dan Muaythai. Dengan menghandalkan teknik striking, Rustam akan memanfaatkan gaya bertarungnya yang agresif.Terakhir pada laga pembuka Fight Night 58 Wicaksono akan berhadapan dengan M. Hanwa pada partai pembuka kelas lightweight. Wicaksono adalah petarung asal Jakarta, sejak tahun 2013 ia mempelajari boxing dan bukan hanya itu dia juga menekuni brazilian jiu jitsu.Wicaksono "The Gorilla" yakin akan merebut kemenangan pada Fight Night 58 setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan saat melawan Angga. Kemudian penantangnya M. Hanwa "The Smooth" petarung asal Ternate yang merupakan pendatang baru sudah memenangkan 2 pertandingan dan belum terkalahkan selama bertarung di OnePride MMA. Dengan bekal latar belakang beladiri muaythai yang ia tekuni sejak tahun 2014 The Smooth akan mengandalkan teknik striking untuk meraih sukses.Gelaran OnePride MMA akan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, seluruh fighter dan tim yang terlibat juga melakukan tes Covid-19.