Tundukkan Pelicans, Boston Celtics Raih Enam Kemenangan Beruntun

Boston Celtics sukses meraih kemenangan keenam secara beruntun setelah menaklukan tamunya, New Orleans Pelicans dengan skor 113-100 dalam pertandingan NBA yang dimainkan di TD Garden, Boston, AS pada Selasa 11 Desember. Marcus Morris dan Jayson Tatum menjadi bintang kemenangan Celtics.Morris mengemas 31 poin dan Tatum menambahi 21 poin untuk memimpin perjuangan timnya. Kedua pemain tersebut menjadi pembeda ketika lima pemain Celtic harus absen dari pertandingan ini karena cedera atau sakit, termasuk Al Horford (lutut), Kyrie Irving (bahu), dan Gordon Hayward (sakit).Jaylen Brown mencetak 19 poin, Semi Ojeleye membukukan 11 poin, dan Terry Rozier menambahi sepuluh poin untuk Celtics. Meski tidak diperkuat sejumlah pemainnya, para pemain cadangan Boston mengungguli para sejawatnya di New Orleans dengan kedudukan 41-21.Sejak pertemuan pertama dengan Boston dua pekan silam, Pelicans mengalami kekalahan dan menang dalam delapan pertandingan. Celtics memimpin sebanyak enam poin saat pergantian babak (59-53) dan Morris melakukan tiga tembakan tiga poin berturut-turut untuk memulai kuarter ketiga, yang membawa Boston unggul 68-55.Keunggulan itu bertambah menjadi 15 poin dalam dua kesempatan sebelum New Orleans mendekat saat kedudukan 83-72 pada akhir kuarter ketiga. Itu merupakan selisih terdekat yang akan didapat Pelicans ketika Celtics sempat memimpin sebanyak 22 poin pada kuarter keempat.(PAT)