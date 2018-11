Tim Karate Pelajar Indonesia Sabet 10 Emas di Belgia

Tim karate junior Indonesia yang terdiri atas 18 atlet pelajar tingkat SD, SMP dan SMA berhasil mengukir prestasi di ajang 3rd Edition International Karate Open of the Province of Liege. Mereka pulang dengan membawa 10 medali emas, 6 perak dan 5 perunggu.Perolehan medali tersebut menempatkan kontingen Indonesia berada di posisi empat. Untuk juara pertamanya disabet tuan rumah Belgia dengan koleksi 24 emas, 27 perak dan 56 perunggu. Sementara itu, juara dua dan tiganya diraih Belanda serta Prancis.Event 3rd Edition International Karate Open of the Province of Liege berlangsung selama dua hari (17-18 November) di kota Herstal, provinsi Liege, Belgia. Indra Setiadi selaku pelatih tim karateka pelajar Indonesia menjelaskan, prestasi itu tidak mudah diraih karena anak-anak asuhnya harus berjuang menghadapi lawan yang memiliki postur lebih besar dan cuaca di sana juga tidak bersahabat."Suhu di Hall Herstal Sportive yang menjadi tempat bertanding berada di antara tiga sampai enam derajat. Tapi dengan semangat juang yang tinggi, para atlet dapat bertanding dengan maksimal sehingga bisa mengibarkan bendera Merah Putih," kata Indra yang berasal dari Bekasi.Dari sepuluh emas yang diraih Indonesia, salah satunya dipersembahkan Lala Diah Pitaloka yang tampil di nomor kata perorangan putri U-14. Lala punya latar belakang mentereng sebagai penyulut obor termuda PON 2016 dan pemenang International Banzai Cup Open Karate Championship 2015 di Jerman.Selain Lala, dua emas lainnya berasal dari kategori pelajar SMP yang dimainkan Christopher Edbert Setiabudi (kata perorangan putra U-14) dan Komang Sastrawan (kumite putra U-14 putra). Dua dari tiga emas untuk kategori SD diraih Nandana Putra Purnaman lewat nomor kata perorangan putra U-12 dan kumite putra U-12. Sementara itu, satu sisanya disabet Erine Brythania Auroro yang tampil di nomor kata perorangan putri U-12.Empat lainnya berasal dari kategori SMA atau U-21. Masing-masing medali itu diraih oleh Paramitha Nur Dea Pujiastuti (kata putri U-21), Muhammad Rizaldi (kata putra U-21), Maslikhah Surani (kumite putri kelas -48kg U-18) dan Rizal Eka (kumite putra kelas -68 kg U-18). (ANT)(KAU)