Hasil Lengkap Undian Cabor Beregu Asian Games 2018

Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) telah menggelar undian tujuh cabang olahraga beregu untuk pesta olahraga empat tahunan, Kamis 5 Juli. Tujuh cabang olahraga tersebut adalah sepak takraw, handball, bola voli indoor, rugby, basket, polo air, dan sepak bola.Dari cabor sepak takraw, sebanyak tujuh disiplin nomor telah diundi. Tujuh disiplin nomor tersebut yakni tim wanita beregu, tim pria beregu, tim pria double, women quadrant, men quadrant, dan regu pria.Sementara, dari cabor unggulan seperti bola voli indoor, basket, dan sepak bola, persaingan Indonesia terbilang cukup sengit. Terlebih di cabor bola voli dan basket.Dari bola voli, tim voli Putra Indonesia tergabung di Grup A bersama Arab Saudi dan Kyrgyzstan. Sedangkan tim putri berada di Grup A bersama Thailand, Jepang, Hong Kong, dan Filipina.Sedangkan dari cabor basket, tim Putra Indonesia tergabung bersama Korea Selatan, Mongolia, dan Thailand. Untuk tim putri, Indonesia harus bersaing dengan Korea Utara, Taiwan, Kazakhstan, dan India.Dari cabang sepak bola, persaingan Indonesia relatif lebih mudah. Sebab Timnas Putra yang tergabung di Grup A akan bertemu Hong Kong, Laos, dan Taiwan.Tim Beregu PutriGrup A: Thailand, India, Laos, Korea Selatan, MyanmarGrup B: Indonesia, Malaysia, Jepang, VietnamTim Beregu PutraGrup A: Thailand, Korea Selatan, MalaysiaGrup B: Indonesia, India, IranTim Ganda PutraGrup A: Indonesia, Vietnam, Jepang, FilipinaGrup B: Thailand, Laos, Malaysia, MyanmarQuadrant PutriGrup A: Indonesia, Laos, Korea Selatan, MyanmarGrup B: Thailand, Jepang, Vietnam, India, MalaysiaQuadrant PutraGrup A: Indonesia, Myanmar, Tiongkok, Laos, JepangGrup B: Singapura, Nepal, Iran, Vietnam, PakistanTim Regu PutraGrup A: Indonesia, Singapura, Filipina, PakistanGrup B: Korea Selatan, Tiongkok, India, NepalPutraGrup A: Qatar, Iran, MalaysiaGrup B: Korea selatan, Jepang, PakistanGrup C: Indonesia, Arab Saudi, Hong KongGrup D: Bahrain, Taiwan, India, IrakPutriGrup A: Korea Selatan, Kazakhstan, Tiongkok, India, Korea UtaraGrup B: Indonesia, Jepang, Hong Kong, Thailand, MalaysiaPutraGrup A: Indonesia, Saudi Arabi, KyrgyzstanGrup B: Iran, Pakistan, MongoliaGrup C: Jepang, Kazakhstan, MyanmarGrup D : Korea Selatan, Taiwan, NepalGrup E: China, Thailand, Sri Lanka, VietnamGrup F: India, Qatar, Maldives, Hong KongPutriGrup A: Indonesia, Thailand, Jepang, Hong Kong, FilipinaGrup B: Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Kazakhstan, Vietnam, IndiaPutraGrup A: Hong Kong, Tiongkok, Thailand, PakistanGrup B: Jepang, Malaysia, Taiwan, IndonesiaGrup C : Korea Selatan, Sri Lanka, Uni Emirat ArabPutriGrup A: Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Korea SelatanGrup B: Jepang, Kazakhstan, Thailand, IndonesiaPutriGrup A: Gabungan Korea, Taiwan, Indonesia, Kazakhstan, IndiaGrup B: Tiongkok, Jepang, Thailand, Hong Kong, MongoliaGrup A: Korea Selatan, Mongolia, Indonesia, ThailandGrup B: Iran, Filipina, Suriah, Uni Emirat ArabGrup C: Jepang, Qatar, Taiwan, Hong KongGrup D: Kazakhstan, Tiongkok, PalestinaPutriGrup A: Jepang, Tiongkok, Thailand, Hong Kong, Kazakhstan, IndonesiaPutraGrup A: Kazakhstan, Singapura, Korea Selatan, IranGrup B: Arab Saudi, Jepang, Hong Kong, Tiongkok, IndonesiaPutriGrup A: Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, MaladewaGrup B: Korea Utara, Hong Kong, TajikistanGrup C: Jepang, Vietnam, ThailandPutraGrup A: Indonesia, Hong Kong, Laos, TaiwanGrup B: Thailand, Uzbekistan, Bangladesh, QatarGrup C: Irak, Tiongkok, Timor Leste, SuriahGrup D: Jepang, Vietnam, Pakistan, NepalGrup E: Korea Selatan, Kyrgyzstan, Malaysia, BahrainGrup F: Korea Utara, Arab Saudi, Iran, Myanmar(FIR)