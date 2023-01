Jadwal Lengkap Proliga 2023: Bandung jadi Tuan Rumah Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kompetisi bola voli tertinggi Tanah Air, PLN Mobile Proliga 2023, bakal segera bergulir dengan tim putri Bandung bjb Tandamata sebagai tuan rumah pertama di GOR Indoor Jalakharupat, Bandung, Jawa Barat mulai Kamis (5/1) hingga Minggu (8/1).Kemudian berdasarkan laman resmi Proliga, bakal tersaji 115 pertandingan di delapan kota pada sepanjang musim 2023. Selain Bandung, kompetisi bola voli profesional paling bergengsi ini juga akan berlangsung di Purwokerto, Palembang, Gresik, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Solo.Dari sektor putra, terdapat delapan tim yang siap bersaing, yakni Jakarta LavAni Allo Bank, Surabaya BIN Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank SumselBabel, Kudus Sukun Badak, Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta STIN BIN yang hadir sebagai debutan.Sedangkan untuk kategori putri, ada enam tim yang tampil, yakni Bandung bjb Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta BIN.Sebagai tuan rumah sekaligus juara bertahan sektor putri, Bandung bjb Tandamata akan membuka rangkaian pertandingan Proliga 2023 kontra Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Kamis 5 Januari pukul 12.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan tiga pertandingan lain.Setiap harinya, Proliga 2023 akan menyuguhkan empat pertandingan dengan rincian masing-masing dua laga di sektor putra dan putri. Kompetisi diprediksi makin menarik karena untuk pertama kalinya menggunakan teknologi video challenge atau alat seperti Video Assistant Referee (VAR) pada sepak bola.Berikut jadwal lengkap PLN Mobile Proliga 2023:Lokasi: GOR Indoor Jalakharupat5 Januari 202312:00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata14:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank16:00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak6 Januari 202314:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron16:00 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel7 Januari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN14:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator16:00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 468 Januari 202312:00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax14:00 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 4616:00 WIB: (Putri) - Jakarta BIN vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo BankLokasi: GOR Satria Purwokerto12 Januari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN14:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax13 Januari 202314:00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN16:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel18:30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 4614 Januari 202314:00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax15 Januari 202312:00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank14:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina PertamaxLokasi: Gedung PSCC Palembang19 Januari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank20 Januari 202314:00 WIB: (Putri) - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron16:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax18:30 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 4621 Januari 202314:00 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel22 Januari 202312:00 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN18:30 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel BabelLokasi: GOR Tri Dharma Gresik2 Februari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator16:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank3 Februari 202314:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN16:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi4 Februari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron14:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak16:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN5 Februari 202312:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 4614:00 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Surabaya BIN SamatorLokasi: GOR Ken Arok Malang9 Februari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia14:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Surabaya BIN Samator16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 4610 Februari 202314:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron16:00 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Bhayangkara Presisi18:30 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN11 Februari 202314:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta BNI 4612 Februari 202312:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator14:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Pertamina Pertamax16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46Lokasi: GOR UNY Yogyakarta16 Februari 202312:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia14:00 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator17 Februari 202314:00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Jakarta BIN16:00 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta BNI 4618:30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN18 Februari 202314:00 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Surabaya BIN Samator16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia18:30 WIB: (Putra) - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi19 Februari 202312:00 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 4614:00 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Kudus Sukun Badak16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara PresisiLokasi: GOR Tri Dharma Gresik23 Februari 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 2 vs Peringkat 318:30 WIB: (Putra) - Peringkat 2 vs Peringkat 324 Februari 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 1 vs Peringkat 418:30 WIB: (Putra) - Peringkat 1 vs Peringkat 425 Februari 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 2 vs Peringkat 418:30 WIB: (Putra) - Peringkat 2 vs Peringkat 426 Februari 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 1 vs Peringkat 318:30 WIB: (Putra) - Peringkat 1 vs Peringkat 3Lokasi: GOR Jatidiri Semarang2 Maret 202316:00 WIB: (Putra) - Peringkat 3 vs Peringkat 418:30 WIB: (Putri) - Peringkat 3 vs Peringkat 43 Maret 202316:00 WIB: (Putra) - Peringkat 1 vs Peringkat 218:30 WIB: (Putri) - Peringkat 1 vs Peringkat 24 Maret 202316:00 WIB: (Putra) - Peringkat 2 vs Peringkat 318:30 WIB: (Putri) - Peringkat 2 vs Peringkat 35 Maret 202316:00 WIB: (Putra) - Peringkat 4 vs Peringkat 118:30 WIB: (Putri) - Peringkat 4 vs Peringkat 1Lokasi: GOR Sritex Arena Solo9 Maret 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 2 vs Peringkat 418:30 WIB: (Putra) - Peringkat 2 vs Peringkat 410 Maret 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 1 vs Peringkat 318:30 WIB: (Putra) - Peringkat 1 vs Peringkat 311 Maret 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 3 vs Peringkat 418:30 WIB: (Putra) - Peringkat 3 vs Peringkat 412 Maret 202316:00 WIB: (Putri) - Peringkat 1 vs Peringkat 218:30 WIB: (Putra) - Peringkat 1 vs Peringkat 2Lokasi: GOR Amongrogo Yogyakarta18 Maret 202314:00 WIB: (Putri) Perebutan perunggu16:00 WIB: (Putri) Perebutan emas19 Maret 202314:00 WIB: (Putra) Perebutan perunggu16:00 WIB: (Putra) Perebutan emas