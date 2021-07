Tampil di Final C, Melani/Mutiara Ditargetkan Finis 16 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pasangan ganda putri dayung Indonesia Melani Putri/Mutiara Rahma Putri gagal menembus peringkat tiga besar dalam cabang olahraga rowing di Olimpiade Tokyo 2020 , Minggu 25 Juli. Dalam perlombaan ulang (repechange) yang digelar di Sea Forest Water Way Tokyo, Jepang, keduanya harus puas finis di peringkat ke-6 dengan mencatat waktu 08 menit 03,19 detik.Pelatih timnas Dayung Indonesia Muhammad Hadris menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Ia justru mengapresiasi perjuangan Melani/Mutiara dalam ajang tersebut."Persaingan di kancah Olimpiade sangat keras. Tadinya, Melani/Mutiara sudah berusaha untuk menembus peringkat ketiga sehingga bisa bertarung di Final B Lightweight Double Sculls (LWX2). Tetapi, mereka hanya mampu menempati peringkat ke-6 dan sehingga masuk kelompok Final C untuk memerebutkan peringkat 13 hingga 18," ujar Muhammad Hadris yang dihubungi Tim Media NOC Indonesia.Meski demikian, Melani/Mutiara masih akan terus melanjutkan perjuangan mereka di Final C pada Selasa 27 Juli. Dalam putaran ini, mereka akan berebut peringkat ke-13 hingga 18.Hadris berharap Melani/Mutiara bisa tampil maksimal di final C ini. Ia pun menargetkan Melani/Mutiara bisa menempati peringkat ke-16."Saya sudah memompa semangat Melani/Mutiara untuk tampil all out. Minimal mereka harus bisa masuk 16 besar kalau bisa di bawahnya lebih baik lagi," tutur Hadris.(ASM)