Jadwal Babak 16-Besar Sepak bola Putra Asian Games 2018 Hari Ini

: Babak 16-besar sepak bola putra Asian Games 2018 dimulai pada Kamis 23 Agustus. Ada empat pertandingan yang digelar dari sore hingga malam hari WIB di babak itu.Dari total laga tersebut, terdapat satu bigmatch akan digelar nanti, yakni laga antara Iran U-23 kontra Korea Selatan U-23. Ini akan menjadi pertemuan kedua mereka di ajang Asian Games.Terakhir kali, kedua tim berjumpa pada babak final Asian Games 2010. Saat itu, Korea Selatan tampil sebagai pemenang usai mengalahkan Iran dengan skor tipis 4-3.Sementara itu, pertandingan menarik juga akan terjadi antara Vietnam U-23 kontra Bahrain U-23. Vietnam merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang bertanding hari ini.Sama seperti Iran dan Korsel, Vietnam kontra Bahrain merupakan pertemuan kedua di ajang Asian Games. Pertemuan pertama terjadi di Asian Games 2010. Saat itu, kedua tim berjumpa di babak penyisihan grup, di mana Vietnam mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1.16:00: Uzbekistan vs Hong Kong16:00: Palestina vs Suriah19:30: Vietnam vs Bahrain19:30: Iran vs Korea Selatan(PAT)