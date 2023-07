DBL Musim Baru Siap Bergulir, Menpora Dito turut Antusias dan Bangga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kompetisi bola basket pelajar terbesar Tanah Air, Developmental Basketball League (DBL) siap kembali bergulir. Seremoni peluncuran musim baru kompetisi ini ditandai dengan aktivitas bermain bola basket bareng Menpora Dito Ariotedjo di Lapangan Plaza Kemenpora, Jakarta, Jumat 14 Juli 2023.Bertepatan dengan peluncuran DBL musim baru ini, DBL Indonesia juga mengumumkan kolaborasi dengan Kopi Good Day sebagai bagian dari sponsor utama penyelenggaraan liga. Kompetisi DBL sendiri bakal dimulai di kota kelahiran DBL Indonesia, Surabaya.Nantinya, kompetisi yang bertajuk Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series – North Region itu digelar mulai 21 Juli-2 September 2023. Kemudian, untuk seluruh rangkaian pertandingannya akan berlangsung di 30 kota dan 22 provinsi Indonesia hingga Maret 2024.Founder sekaligus CEO DBL Indonesia, Azrul Ananda, turut hadir dalam acara peluncuran kompetisi sambil memperkenalkan perwakilan tim putri DBL Indonesia All-Star 2023 yang baru pulang dari Amerika Serikat setelah menjuarai turnamen bertajuk Chicago Summer Jam. Kemudian saat di Chicago, beberapa pemain juga mendapatkan tawaran beasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat."Semoga kehadiran DBL ke depan makin membuka jalan bagi adik-adik student athlete dalam mendapatkan kesempatan belajar di Amerika Serikat,” kata Aza--sapaan Azrul Ananda dalam rilis resminya.Sementara itu, Menpora Dito mengapresiasi DBL Indonesia yang bisa konsisten selama 19 tahun menggelar liga basket untuk pelajar, hingga menjadi yang terbesar di Tanah Air. "Konsistensi ini memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian prestasi basket Indonesia di pentas internasional," kata Dito.Kontribusi yang dimaksud Dito tak lain karena adanya sejumlah alumni DBL yang menyumbangkan emas di SEA Games. Sekadar informasi, timnas basket putra meraihnya di SEA Games 2021, sedangkan timnas basket putri mempersembahkan prestasi serupa di SEA Games 2023.Menpora juga bangga mendengar tim putri DBL Indonesia All-Star 2023 keluar sebagai juara turnamen Chicago Summer Jam dan adanya beasiswa dari beberapa kampus AS untuk para skuad DBL Indonesia All-Star 2023. "Untuk itulah Kemenpora RI dengan bangga meresmikan musim baru Honda DBL with Kopi Good Day 2023-2024," ujar Dito.Sebagai wujud dukungan pada student athlete yang mengikuti Honda DBL with Kopi Good Day, Kemenpora akan memberikan sertifikat untuk para juara di tiap provinsi. Dengan harapan, sertifikat tersebut bermanfaat untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi.Dito juga mengarahkan agar Perbasi memastikan agar para student athlete DBL bisa terfasilitasi menonton bintang-bintang basket dunia yang bermain di FIBA World Cup 2023 di Jakarta pada Agustus mendatang. "Agar mereka bisa merasakan fasilitas kelas dunia juga. Indoor multifunction stadium-nya baru saja kita rampungkan. Harapannya, student athlete termotivasi untuk bisa tampil di panggung dunia nantinya," tutur Dito yang memang hobi bola basket itu.Menpora berharap, FIBA World Cup 2023 bisa tersosialisasikan dengan baik lewat kompetisi Honda DBL with Kopi Good Day dan masyarakat jadi makin antusias menyambut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket.Musim ini, DBL Indonesia juga berkolaborasi dengan Pond’s Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi basket 3x3 dengan tajuk Pond’s Men 3x3 Competition. Pertandingan basket 3x3 akan diselenggarakan bersamaan dengan pertandingan 5on5 di kota-kota.Selain itu, DBL Indonesia juga mengadakan kompetisi dance pelajar terbesar, DBL Dance Competition. Tema baru diusung dalam kompetisi basket itu, yakni FYP. FYP mewakili tiga elemen anak muda, yakni Fun, Youthful, dan Popular.Tema FYP diusung untuk merepresentasikan anak muda sebagai Gen Z, generasi yang dibesarkan di lingkungan serba digital, memiliki karakter aktif, dinamis, dan selalu up to date dengan trend di media sosial dan teknologi masa kini.Jadwal pertandingan serta livestreaming Honda DBL with Kopi Good Day dapat dilihat melalui aplikasi DBL Play. Informasi mengenai penjualan tiket akan dibagikan melalui Instagram resmi @dblindonesiaofficial dan aplikasi DBL Play.