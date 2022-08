Bersiap Menuju UFC, Jeka Saragih Bakal Berlatih di Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jeka Saragih bakal menjalani pelatihan secara intensif di San Diego, Amerika Serikat untuk memaksimalkan persiapan menuju ajang UFC 280 Abu Dhabi pada Oktober 2022 mendatang. Petarung berjuluk “Si Tendangan Maut” itu merupakan atlet MMA Indonesia pertama yang berhasil ke semi final Road to UFC dan dia akan berhadapan dengan petarung Korea Selatan, Ki Won Bin.Platform hiburan premium berbasis OTT, MOLA, turut berperan memfasilitasi Jeka selama berlatih di Amerika Serikat. Mereka telah bekerja sama dengan One Pride MMA untuk mempersiapkan pelatih terbaik agar Jeka menjadi atlet seni bela diri campuran pertama Indonesia yang mampu berprestasi di pentas dunia."MOLA terus memegang komitmen dan konsisten dalam mendorong potensi lokal ke kancah dunia. Pelatihan intensif di Amerika Serikat ini bukan hanya dirancang untuk mempersiapkan Jeka menghadapi pertarungan selanjutnya, namun juga membentuknya menjadi atlet Mixed Martial Arts kelas dunia," ujar perwakilan MOLA, Mirwan Suwarso.“Bekerja sama dengan One Pride MMA, kami mempersiapkan tim pelatih terbaik untuk Jeka. Semoga bisa semakin mengasah kemampuan yang dimiliki dan melesatkan prestasi internasional Jeka,” tambahnya.Setelah menang KO atas petarung India Pawaan Maan pada babak pembukaan Road to UFC Juni lalu, kini Jeka bakal dilatih langsung oleh Marc Fiore dari Team Wrestling USA yang berpengalaman dalam menciptakan petarung tangguh dan pemenang UFC. Selain itu, Jeka juga akan mendapat pelajaran dari pemegang sabuk hitam Jiu Jitsu, Jacob Buracker.CEO One Pride MMA, Fransino Tirta, menuturkan bahwa Marc Fiore dan Jacob Buracker dipilih sebagai pelatih dengan mempertimbangkan banyak faktor, terutama soal keahlian dan waktu. Kemudian, kerja sama antara Mola dan One Pride MMA dianggapnya sebagai progres positif bagi olahraga MMA di Indonesia."Persiapan Jeka Saragih ini menjadi sinyal baik bagi olah raga Mixed Martial Arts Indonesia dan merupakan langkah awal kedua pihak untuk mengembangkan olahraga MMA di tanah air," ujar Fransino.Sementara itu, Jeka mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga bisa berlatih intensif di Amerika Serikat yang memiliki ekosistem MMA terbaik dunia. Dia lantas menegaskan bakal memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin."Saya bersyukur sekali bisa mendapat kesempatan berlatih di Amerika dan bertekad bakal memanfaatkan sebaik-baiknya. Saya fokus ingin membuktikan diri kalau mampu merebut kontrak UFC dan membuat Indonesia bangga," ucap Jeka.Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI), Ardi Bakrie, turut gembira atas kegiatan positif yang tercipta dalam kerja sama MOLA dengan One Pride MMA. Menurutnya, pencapaian Jeka belakangan ini memang telah berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap MMA."Kemenangan Jeka telah membakar gairah dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia secara signifikan terhadap olah raga bela diri, khususnya Mixed Martial Arts. Semoga kerja keras Jeka berlatih intensif di Amerika Serikat berhasil menuliskan sejarah baru MMA Indonesia," jelas Ardi.