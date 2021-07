Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Hari Ini: Penentuan ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cabang olahraga (cabor) sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada hari ini, Rabu 28 Juli. Terpantau, masih banyak tim besar yang belum berada di posisi aman.Seperti dikutip dari situs resmi Olimpiade, baru tuan rumah Jepang saja yang paling berpeluang besar lolos fase grup karena selalu menang pada dua laga sebelumnya.Jepang hanya butuh hasil seri pada laga pamungkas untuk lolos sebagai juara Grup A, tapi Prancis sebagai lawannya tidak akan membiarkan begitu saja karena wajib menang untuk ke perempat final.Saat ini Prancis berhasil mengumpulkan 3 poin sama dengan Meksiko yang akan menghadapi Afrika Selatan di pertandingan terakhir Grup A.Jika pada akhirnya Prancis gagal menang atas Jepang, maka perjalanan Les Blues di Olimpiade akan bergantung dengan hasil Meksiko vs Afrika Selatan.Di Grup B, persaingannya makin sengit karena semua peserta sama-sama baru mengumpulkan tiga poin yang tentu membuat mereka masih punya asa lolos ke perempat final.Pertandingan laga pamungkas Grup B bakal mempertemukan Korea Selatan vs Honduras dan Rumania kontra Selandia Baru. Mereka semua tentu bakal mengejar kemenangan.Grup C akan menyajikan salah satu pertandingan besar antara Spanyol dengan Argentina. Saat ini, Spanyol berada di puncak klasemen dengan raihan 4 poin, sedangkan Argentina berada di bawahnya dengan jarak 1 poin.Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos perempat final, sedangkan Argentina harus meraih kemenangan agar tidak bergantung dari hasil pertandingan antara Mesir vs Australia.Di Grup D, tim besar seperti Brazil dan Jerman juga belum memastikan diri ke perempat final jika tidak memenangkan pertandingan terakhir. Jerman bakal bentrok dengan Pantai Gading, sedangkan Brasil ditantang Arab Saudi.Berikut jadwal laga ketiga fase grup sepak bola putra Olimpiade Tokyo:15.00 WIB: Jerman vs Pantai Gading15.00 WIB: Arab Saudi vs Brazil15.30 WIB: Korea Selatan vs Honduras15.30 WIB: Rumania vs Selandia Baru18.00 WIB: Australia vs Mesir18.00 WIB: Spanyol vs Argentina18.30 WIB: Prancis vs Jepang18.30 WIB: Afrika Selatan vs Meksiko(KAH)