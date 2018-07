Persiapan Asian Games, Timnas Berkuda Datangkan Pelatih Asal Irlandia

Baca juga: Dinda Bicara Target Panahan di Asian Games

Jelang Asian Games 2018, seluruh atlet Indonesia di berbagai macam cabang olah raga, telah melakukan persiapan demi mendulang dalam ajang bergengsi tersebut.Salah satunya seperti yang dilakukan oleh atlet cabang berkuda yang tengah giat berlatih di Athayasa Stables, Jalan Bulak Tengku No 10, Kampung Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat.Manajer Timnas Berkuda Asian Games Reshwara 'Reshi' Radinal, mengatakan pihaknya telah mendatangkan pelatih berkuda asal Irlandia yaitu Ian Veron."Kita mendatangkan pelatih Jumping dan Riventing (salah satu nomor berkuda) asal Irlandia. Minggu lalu dia sempat membantu pelatihan atlet di Belanda sekarang fokus untuk membantu Timnas," ucap Reshwara saat dihubungi di Arthayasa Stables, Selasa 24 Juli 2018.Menurutnya ada kurang lebih 12 atlet yang disiapkan untuk terjun dalam beberapa nomor pertandingan berkuda Asian Games 2018 pada 14 Agustus mendatang di Venue berkuda Pulomas, Jakarta Timur.Namun yang tengah menjalani pemusatan latihan di Arthayasa Stables baru delapan atlet, sedangkan empat atlet lainnya menjalani pelatihan di Eropa."Ada tiga nomor yang akan diikuti yaitu disiplin dressage (tunggang serasi), jumping (lompat rintangan) dan Eventing. Masing-masing nomor diisi empat atlet berkuda kita," katanya.Selanjutnya, Reshwara juga menerangkan mengenai kesiapan kuda tunggangan para atlet yang rencananya akan di cek kesehatan pada Agustus mendatang.Menurutnya, untuk kuda tunggangan Indonesia dan Tiongkok harus menjalani karantina terlebih dahulu di Arthayasa Stables, selama kurang lebih dua Minggu. Setelah menjalani cek kesehatan, baru bisa dibawa ke venue pertandingan berkuda."Kalau Eropa kan free sezone, sudah di blood screening juga jadi mereka datang, sudah masuk venue langsung ke bandara balik ke Eropa jadi Buble to bubble kalau kita di sini kan masih banyak kuda lain (lokal), sehingga semua harus divaksin standarnya seperti itu lalu ke venue di cek lagi setelah itu baru bisa lomba," tandasnya.Saat ditanya mengenai kuda yang akan diturunkan untuk menghadapi event bergengsi tersebut, Reshwara menuturkan rata-rata para atlet menggunakan kuda dari Belanda, Jerman dan Republik Ceko."Kebanyakan sih dari luar, tapi ada juga yang peranakan atau lahir di sini (kuda)," paparnya.Menurut informasi yang dihimpunberikut 12 atlet Timnas yang siap berlaga pada Asian Games 2018.Larasati Gading, Audrie Nyoto, Nadia C dan Daraninggar Prameswari.Raymen Kaunang, Yanyan Hadiansyah, Adi Katompo dan Ferry Wahyu Hadiyanto.Alvaro Menayang, Steven Menayang, Anto Budiarto dan Rico Febriyanto Ganda.(ACF)