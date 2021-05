Daftar Pemenang IBL Award 2021: Jamarr Johnson Ukir Sejarah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penggawa Louvre Dewa United Surabaya Jamarr Andre Johnson terpilih sebagai pemain terbaik atau most valuable person (MVP) dalam Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Award 2021, Sabtu 22 Mei.Pemain naturalisasi asal Amerika Serikat (AS) itu, artinya telah mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang meraih predikat MVP dan Defensive Player of the Year dalam satu musim yang sama.Dalam perburuan gelar MVP IBL 2021 , Jamarr memperoleh 212 poin. Ia menyisihkan empat pesaingnya, yakni Arki Dikania Wisnu (Satria Muda Pertamina) yang meraih 163 poin, Ponsianus Nyoman Indrawan (Bali United Basketball) dengan 114 poin, Abraham Damar Grahita (Prawira Bandung) 113 poin dan Azzaryan Pradhitya (Bima Perkasa Jogja) dengan 100 poin.Sementara pada kategori Defensive Player of the Year, Jamarr mengalahkan empat nominator lain, yakni Surliyadin (Bali United), Ponsianus Nyoman Indrawan (Bali United), Indra Muhammad (Bima Perkasa Jogja) dan Sandy Ibrahim (Satria Muda).Selama tampil bersama Louvre pada fase pertama IBL musim ini, Jamarr punya catatan rata-rata 20,2 poin, 2,9 assist dan 11,9 rebound per pertandingan. Kemudian, ia juga menjadi pemain paling penting yang membawa Louvre ke babak playoff IBL.Selain gelar MVP, IBL Award juga mengumumkan pemenang dalam empat kategori penghargaan individu lainnya, yaitu Rookie of the Year, Sixth Man of the Year, Most Improved Player, Most Inspiring Young Player dan Coach of the Year.Berikut hasil lengkap pemenang IBL Award 2021:Most Valuable Person : Jamarr Andre Johnson (Louvre Dewa United Surabaya)Rookie of the Year: Samuel Devin Susanto (Bima Perkasa Jogja)Defensive Player of the Year: Jamarr Andre Johnson (Louvre Dewa United Surabaya)Sixth Man of the Year: Andre Adrianno (West Bandits Solo)Most Improved Player of the Year: Kevin Moses (Louvre Dewa United Surabaya)Most Inspiring Young Player: Yudha Saputera (Indonesia Patriots)Coach of the Year: David Singleton (Bima Perkasa Jogja)(ANT)(KAH)