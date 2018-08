Daftar Tim yang Lolos 16 Besar Cabor Sepak Bola Asian Games 2018

Jakarta: Tiga tim sudah dipastikan melaju ke babak 16 besar cabang olahraga (cabor) sepak bola Asian Games 2018, yakni Uzbekistan, Vietnam, dan Jepang.



Uzbekistan memastikan tiket 16 besar usai membantai Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua Grup B Asian Games cabor sepak bola. Enam poin yang didapatnya sudah tak akan bisa dikejar tim lainnya.



Thailand, meski belum kalah (imbang 2 kali), berada dalam kondisi sulit. Berada di posisi kedua, mereka harus menang melawan Uzbekistan yang sudah dipastikan lolos ke-16 besar.



Kalah atau imbang, nasib Thailand ditentukan oleh hasil laga Bangladesh kontra Qatar.



Di Grup D, Vietnam dan Jepang juga sudah mendapatkan tiket 16 besar. Kedua tim meraih dua kemenangan beruntun atas lawannya masing-masing, dan enam poin yang mereka koleksi tak akan mampu dikejar Nepal dan Pakistan.



Palestina yang meraih kemenangan atas Indonesia dipastikan masuk kandidat best third place. Jika di laga melawan Hong Kong kembali keluar sebagai pemenang, maka mereka dipastikan lolos sebagai juara Grup A.



Masih di grup yang sama, Indonesia justru wajib menang demi menjaga asa lolos otomatis sebagai juara atau runner up. Evan Dimas cs akan menghadapi Laos di partai ketiga pada tanggal 17 Agustus 2018 besok.



Grup E dan F baru melakoni satu pertandingan. Belum terlihat siapa yang memiliki kans lolos paling besar. Kecuali Grup E, sebab Korea Selatan atau Malaysia bisa memastikan diri lolos jika bentrok kedua tim pada 17 Agustus nanti melahirkan satu pemenang (tidak imbang).



(ACF)