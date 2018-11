TUNFC 2019 Siap Menggemparkan Panggung Futsal Indonesia

: Telkom University National Futsal Championship (TUNFC) merupakan kompetisi futsal antarperguruan tinggi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UKM Bola Telkom University. Terbentuknya TUNFC di latar belakangi karena UKM Bola Telkom University yang telah mengikuti berbagai kejuaraan di bidang futsal baik tingkat nasional maupun internasional tak hanya ingin menjadi peserta tetapi sebagai penyelenggara sebuah kejuaraan futsal nasional.UKM Bola Telkom University berkeinginan untuk memberi wadah dalam mengembangkan futsal di Indonesia serta ingin menjalin silaturahmi antarmahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang futsal. Hingga akhirnya TUNFC dijadikan program kerja tahunan bagi UKM Bola Telkom University.TUNFC pertama kali di selenggarakan pada tahun 2016 yang bertempat di Sigma Sport & Community Center - Progresif Football & Futsal Bandung. Saat itu peserta terjauh berasal dari Sumatera Barat yakni Universitas Andalas. Sebuah kebanggaan bagi pihak penyelenggara dengan segala kondisi ditahun tersebut TUNFC telah terselenggara dan mendapat pujian dari berbagai pihak.Di tahun berikutnya pada tahun 2017 TUNFC semakin membesarkan sayapnya. Di tahun ini, dalam penyelenggaraannya TUNFC didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan berhasil mendapatkan piala Menpora untuk diperebutkan oleh para peserta. Konsep acara yang disuguhkan oleh TUNFC juga sudah berinovasi melalui Drawing yang bertemakan Gala Dinner.Tidak puas dengan capaian ditahun 2017, penyelenggaraan TUNFC di tahun 2018 menghadirkan Piala Bergilir yang nantinya dapat dibawa pulang oleh peserta yang berhasil menjuarai turnamen ini tiga kali berturut-turut. Federasi Futsal Indonesia sebagai salah satu organisasi futsal tertinggi di Indonesia juga turut mendukung TUNFC ditahun ini.TUNFC selalu menghadirkan inovasi yang tidak terduga. Memasuki tahun 2019 nanti TUNFC akan menghadirkan acara dengan kemasan yang berbeda dengan bertemakan Hutan Nusantara. Beberapa pemain futsal kondang turut mendukung, bahkan hingga pemain internasional. Penasaran bagaimana TUNFC di tahun 2019 nanti? Daftarkan tim univeritas-mu untuk menjadi bagian dari turnamen futsal antar mahasiswa terbesar di Indonesia.Pendaftaran tim masih dibuka hingga 27 November mendatang. Siapkan tim futsal universitasmu dengan skuad terbaik. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi CP : Tria : 082122533912 (Line : dtk18997) dan Alwan : 082273233301 (Line : alwandamanik). Untuk info lebih lanjut silahkan cek akun sosial media kami di Instagram @tunfc_bandung atau dapat melalui Line di @fyo5353y.Play The Game Feel The Spirit Be The Champion. Dari Telkom Untuk Indonesia.