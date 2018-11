Istora Sajikan Pertarungan Perebutan Juara Dunia

: Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang tarung bebas/mixed martial art (MMA) One Championship, Sabtu 17 November. Kali ini, ajang yang bertajuk ONE: Warriors Dream yang digelar di Istora Senayan akan menyajikan pertarungan perebutan juara dunia.Duel tersebut tersaji antara Tyler McGuire melawan Zebaztian Kadestam. Keduanya akan memperebutkan gelar juara dunia kelas welter ONE Championship yang sedang tak bertuan.Pertarungan melawan Kadestam sekaligus menjadi menjadi ajang Pembuktian bagi McGuire. Pasalnya, petarung 32 tahun asal Amerika ini belum pernah merasakan kekalahan di atas ring.Kadestam tampaknya sejauh ini menjadi lawan terkuat dalam karir McGuire. Pasalnya Kadestam memiliki rekor profesional 10-4, hampir mendekati rekor sempurna McGuire dengan 11-0.Selain pertarungan juara dunia tersebut, di ajang kali ini juga akan digelar duel wakil Indonesia lewat Priscilla Hertati Lumban Gaol. Petarung wanita Tanah Air itu akan menghadapi Angelie Sabanal asal Filipina.Petarung Indonesia yang akan naik ke atas ring adalah Elipitua Siregar. Petarung muda yang memiliki latar belakang gulat itu akan menantang veteran asal Pakistan, Muhammad "The Spider" Imran.- Tyler McGuire vs. Zebaztian Kadestam (Untuk gelar ONE Welterweight World Title)- Nieky Holzken vs. Cosmo Alexandre (Kickboxing)- Priscilla Hertati Lumban Gaol vs. Angelie Sabanal- Pongsiri Mitsatit vs. Hayato Suzuki- Lerdsila Chumpairtour vs. Sok Thy (Muay Thai)- Zach Zane vs. Jimmy Yabo- Elipitua Siregar vs. Muhammad Imran- Egi Rozten vs. Eddey Kalai- Zhao Zhi Kang vs. Dae Hwan Kim- Eugene Toquero vs. Tatsumitsu Wada- Brown Pinas vs. Yohann Drai (Muay Thai)- Xie Chao vs. Bruno Pucci(REN)