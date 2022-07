Djokovic Dapat Dukungan 12.000 Tanda Tangan untuk US Open

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RIZ)

Hampir 12.000 orang menandatangani petisi online yang meminta Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) bekerjasama dengan pemerintah AS untuk mengizinkan Novak Djokovic berkompetisi di US Open, meskipun dia menolak melakukan vaksin Covid-19 Djokovic tidak akan dapat berpartisipasi dalam Grand Slam terakhir tahun ini karena aturan yang mewajibkan pelancong yang memasuki Amerika Serikat harus divaksinasi sepenuhnya dan memberikan bukti tersebut sebelum naik ke penerbangan.Juara turnamen major 21 kali itu memenangi gelar Australian Open, French Open dan Wimbledon pada 2021, tetapi tidak dapat mempertahankan mahkotanya di Melbourne Park tahun ini setelah dideportasi dari Australia pada Januari karena status vaksinasinya."Sama sekali tidak ada alasan pada tahap pandemi ini untuk tidak mengizinkan Djokovic bermain di US OPen 2022," bunyi petisi change.org, yang dirilis pada 21 Juni, dikutip dari Reuters, Rabu."(Pemerintah) AS dan USTA harus bekerja sama agar dia bisa bermain... MAKE IT HAPPEN, USTA!"Petenis Serbia, yang mempertahankan mahkota Wimbledonnya dengan kemenangan atas petenis Australia Nick Kyrgios awal bulan ini, pada Februari mengatakan siap melewatkan turnamen Grand Slam daripada mengambil vaksin Covid-19.Undian utama di US Open akan mulai bermain pada 29 Agustus 2022.