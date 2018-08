Presiden Saksikan Pesilat Indonesia Berjaya

Presiden Joko Widodo menyaksikan pesilat Indonesia merengkuh medali emas dalam ajang Asian Games 2018. Ada dua pertandingan yang disaksikan langsung oleh Jokowi, yakni kelas C 55-60 kilogram putra dan kelas B 50-55 kilogram putri.Jokowi tiba di lokasi pertandingan di Padepokan Pencak Silat Indonesia Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, sekitar pukul 16.40 WIB, Rabu, 29 Agustus 2018. Jokowi disambut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto dan Chef de Mission kontingen Indonesia Syafruddin.Foto: Biro Pers IstanaWakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga tampak hadir menyaksikan pertandingan tersebut.Pada kesempatan ini, Jokowi menyaksikan laga final nomor tarung kelas C 55-60 kilogram putra antara pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah melawan pesilat Vietnam Thai Linh Nguyen. Hanifan berhasil meraih medali emas setelah menundukkan lawannya dengan skor 3-2.Selepas itu, giliran pesilat putri Indonesia Wewey Wita tampil di final nomor tarung kelas B 50-55 kilogram putri melawan pesilat Vietnam Thi Them Tran. Pesilat Indonesia berusia 25 tahun itu berhasil mempersembahkan medali emas ke-14 dari cabang pencak silat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018 ini. Dia menyudahi perlawanan Tran dengan skor meyakinkan 5-0.Wewey langsung menghampiri tribun VVIP dan bersalaman dengan Jokowi, Kalla, dan Prabowo. Ia kemudian berselebrasi dengan berlari mengelilingi lapangan sambil membentangkan bendera Merah Putih.(AGA)