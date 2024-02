Menpora Optimistis F1 Powerboat Lake Toba 2024 Lampaui Sukses Tahun Lalu

(KAH)

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyampaikan, pelaksanaan F1 Powerboat Lake Toba 2024 pada Maret mendatang akan semakin lancar dan sukses dengan adanya kombinasi sport tourism dan entertainment yang semakin matang.Hal itu disampaikan Menpora Dito pada Press Conference F1 Powerboat Lake Toba 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jakarta, Rabu (7/2)."Sebelumnya pada Aquabike Jetski World Championship Lake Toba 2023, Alhamdulillah meningkat penontonnya 200 ribu, dan saya rasa F1 Powerboat nanti pada Maret juga pastinya akan meningkat dengan kombinasi entertainment dan tourism yang saya rasa semakin matang lagi," kata Dito Untuk penyelenggaraan F1 Powerboat Lake Toba 2024 ini lanjutnya, Menpora menilai even dunia ini sudah yang kedua kalinya untuk powerboat dan Indonesia sudah memiliki dua kali even sebelumnya yakni powerboat dan aquabike. Jadi, menurutnya, Indonesia sudah mengetahui apa kekurangan yang harus diperbaiki terkait penonton yang hadir."Sebagai tuan rumah penyelenggaraan terbaik sedunia pada 2023, untuk powerboat mungkin akan ada perbedaan ya karena sebelumnya kita sudah memiliki evaluasi-evaluasi yang kurang-kurang di 2023 dan akan kita sempurnakan di 2024," urainya."Alhamdulillah kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk hosting ini selalu meningkat terlebih di dunia keolahragaan ini dan menjadi penyelenggara even-even dunia lainnya," pungkas Dito.Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak khususnya kepada Menpora, Menparekraf dan injourney karena even F1 Powerboat Lake Toba menjadi sepopuler saat ini."Tahun lalu pertama kali kita lakukan di Danau Toba terus terang apa iya bisa untuk kedua kali?, ternyata sekarang kita akan mulai kedua kalinya dalam beberapa waktu kedepan ini. Kalau kita lihat dampak ekonomi F1 Powerboat dan Aquabike tahun lalu telah memberikan dampak ekonomi hingga Rp 168 triliun dan berhasil mendatangkan 100 ribu wisatawan," kata Luhut."Kita patut bersyukur karena Indonesia dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik oleh H2O racing untuk perhelatan Powerboat dan Aquabike. Ini semua terjadi karena kerjasama kita semua dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo," imbuhnya.Sebagai informasi pelaksanaan F1 Powerboat Lake Toba 2024 mendatang akan diikuti 18 pembalap dari 10 negara. Berlangsung di Balige pada 2-3 Maret 2024.