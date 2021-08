Rekor, Eko Roni Saputra Menang Cepat 10 Detik di One Championship

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Eko Roni Saputra mencatatkan rekor kemenangan tercepat di One Championship seri One: Battleground II di Singapura, Jumat 13 Agustus 2021. Atlet tarung bebas Indonesia itu mendapatkan rekor kemenangan tercepatnya saat menghadapi Liu Peng Shuai asal Tiongkok.Tak butuh waktu lama bagi Eko Roni untuk meneruskan tren positifnya. Meski sempat bertukar pukulan di awal ronde pertama, namun Eko Roni langsung mendapatkan momentum menjatuhkan lawan.Sebuah pukulan dinamit tangan kanan Eko masuk telak ke muka dan langsung menjatuhkan Liu, mengakhiri pertarungan seketika dengan kemenangan KO. Hasil tersebut merupakan yang tercepat dalam sejarah seni bela diri campuran kelas flyweight ONE dan memberi Eko kemenangan kelima beruntun di ronde pertama.Sementara, pada laga utama, petarung veteran asal Tiongkok Zhang Lipeng mengawali debut kemenangan bersama ONE Championship, mengalahkan mantan Juara Dunia Lightweight Eduard Folayang.Zhang memberikan tekanan lebih awal, membawa Folayang ke ground dengan sukses dan mengendalikannya di atas matras. Setelah mengamankan punggung petarung ikon Filipina itu, Zhang menggebrak sambil mengancam dengan rear-naked choke.Folayang mencoba mengayunkan momentum di ronde kedua, menggunakan tendangan rendah untuk menebas kaki lawannya. Tapi Zhang membuat penyesuaian yang penting dan mengambil tindakan kembali ke ground dengan serangan ganda.Pada ronde ketiga dan terakhir, Folayang lebih berhasil mempertahankan takedown sambil terus mengincar kaki Zhang. Tapi pukulan keras menjelang akhir ronde menyegel keputusan untuk wakil Tiongkok itu. Ketiga juri menilai pertarungan dimeanngkan Zhang dengan keputusan bulat.Pada duel lainnya, mantan Juara Dunia ONE Strawweight dan penantang peringkat kelima saat ini Alex Silva memanfaatkan kemampuan grappling yang mumpuni untuk melumpuhkan lawannya Miao Li Tao asal Tiongkok di atas matras dan mendapatkan keputusan mutlak yang jelas.Silva mengancam dengan kuncian di awal ronde pertama, menangkap Miao dalam upaya armbar yang dalam. Dominasi grappling berlanjut di ronde kedua dan ketiga, membuat petarung asal Brasil itu unggul di kartu skor.Bentrokan yang sangat dinantikan antara pendatang baru promosi Thomas Narmo dan petarung sensasional kelas heavyweight Alain Ngalani berakhir sebelum waktunya. Setelah pelanggaran yang tidak disengaja dari Ngalani membuat petarung Norwegia itu tidak dapat melanjutkan ronde kedua. Pertarungan itu dinyatakan sebagai no contest (NC).Dalam pertarungan kelas lighweight, Rahul Raju mengatasi upaya Otgonbaatar Nergui untuk menang dengan kuncian di ronde kedua. Nergui kuat dan agresif pada ronde pertama, tapi Raju beralih ke grappling-nya di ronde kedua dan menggunakan rear-naked choke untuk memaksa musuhnya menyerah.(REN)