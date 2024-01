Amartha Hangtuah Terlalu Kuat untuk Satya Wacana

Advertisement

: Tyree Robinson mencetak 27 poin dalam pertandingan kandang kedua Satya Wacana Salatiga, di Knight Stadium Semarang, Minggu (21/1) siang. Tapi performa menawan Robinson belum cukup untuk menyelamatkan Satya Wacana dari kekalahan kedua berturut-turut di kandang sendiri. Satya Wacana kalah 61-70 atas tim tamu, Amartha Hangtuah Jakarta.Robinson bermain 27 menit dengan akurasi tembakan 13 dari 24 attempt. Dia juga menambahkan lima rebound, tiga assist, dua steal, dan tiga block dalam pertandingan tersebut. Michael Henn menyumbang 16 poin dari bangku cadangan. Tetapi Satya Wacana terlihat lemah di tiga kuarter, sehingga mereka tertinggal dari Hangtuah. Kebangkitan Satya Wacana di kuarter keempat tidak berarti apa-apa di laga ini.Meski menang, Hangtuah mungkin tidak tampil dengan performa terbaiknya. Hangtuah hanya mencetak field goals precentage 30 persen dengan 24 tembakan dari 78 attempt sepanjang pertandingan. Jumlah tersebut sudah termasuk empat tembakan three point dari 34 attempt. Dari kubu Hangtuah, Zorran Talley Jr. menyelesaikan pertandingan dengan catatan double-double, 20 point dan 11 rebound. Nicholas Jordan Faust menjadi top score dengan catatan 21 poin.Kurangnya hustle dalam rebound membuat Satya Wacana kesulitan menghadapi Hangtuah. Karena seperti yang terlihat di kuarter keempat, beberapa kali pemain Hangtuah dengan mudah mencetak poin dari paint area. Hangtuah mengumpulkan 38 point in the paint dengan 19 second chance point.Hangtuah sekarang punya rekor 1-1 dan menempati peringkat ketujuh di klasemen sementara IBL Tokopedia 2024. Mereka akan menghadapi dua laga kandang di pekan ketiga. Sementara itu, Satya Wacana akan menyambut Pelita Jaya di pekan berikutnya, sebelum bertandang ke markas Kesatria Bengawan Solo.