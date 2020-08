Perebutan Tempat Terakhir Playoff NBA Wilayah Barat Memanas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Persaingan memperebutkan satu tempat terakhir fase playoff Wilayah Barat kian memanas setelah Damian Lillard memborong 61 poin untuk Portland Trail Blazers yang menang dalam laga melawan Dallas Mavericks di lanjutan NBA, Rabu pagi.Blazers yang tampil dalam laga kelima dari tujuh laga terjadwal, menang 134-131 melawan Dallas Mavericks di The Field House, Orlando, Florida,untuk merebut posisi kedelapan klasemen Wilayah Barat.Kepastian ini diperoleh setelah Jayson Tatum memimpin Boston Celtics membekuk Memphis Grizzlies 122-107, demikian laman resmi NBA.Kedua hasil itu membuat Blazers dan Grizzlies bertukar posisi dari sehari sebelumnya. Posisi kedelapan diambilalih Blazers, dengan catatan menang kalah 34-39 dari tangan Grizzlies (33-39).Tren buruk enam kekalahan dari tujuh pertandingan sejak restart NBA di Florida, mengganggu peluang Grizzlies yang kini harus berharap dari jalur play-in.Fase play-in untuk penentuan tempat terakhir playoff Wilayah Barat sudah dipastikan bakal digelar karena Grizzlies cuma mempunyai keunggulan setengah laga atas Blazers sebelum laga Selasa berlangsung.Phoenix Suns (33-39) dan San Antonio Spurs (32-38) menjadi dua tim lain yang masih berkesempatan menjadi kontestan play-in Wilayah Barat.Spurs mengalahkan Houston Rockets 123-105 untuk menjaga asa playoff, sedangkan Suns beberapa jam kemudian mempertahankan catatan sempurnanya semenjak mengikuti restart NBA dengan menyapu bersih tujuh laga, usaimenang 130-117 atas Philadelphia 76ers.Penentuan dua kontestan play-in Wilayah Barat bakal diketahui setelah keempat tim kandidat merampungkan laga terakhir fase pertandingan penentuan unggulan masing-masing, Kamis waktu setempat, atau Jumat WIB.Grizzlies melawan Milwaukee Bucks, Suns menghadapi Dallas Mavericks, Spurs bertemu Utah Jazz dan Blazers meladeni Brooklyn Nets.Di jalur play-in, ketika kedua tim bertemu, posisi kedelapan hanya membutuhkan satu kemenangan agar lolos playoff sedangkan posisi kesembilan harus memenangkan dua pertandingan.Tiga laga lain digelar dalam pertandingan Rabu WIB sudah tak mempengaruhi nasib playoff.Nets menundukkan Orlando Magic 108-96, Sacramento Kings menang 112-106 atas New Orleans Pelicans dan Bucks mengatasi Washington Wizards 126-113.Brooklyn Nets 108 - Orlando Magic 96San Antonio Spurs 123 - Houston Rockets 105Phoenix Suns 130 - Philadelphia 76ers 117Boston Celtics 122 - Memphis Grizzlies 107Portland Trail Blazers 134 - Dallas Mavericks 131Sacramento Kings 112 - New Orleans Pelicans 106Milwaukee Bucks 126 - Washington Wizards 11303.00 WIB Houston Rockets vs Indiana Pacers05.30 WIB Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors07.00 WIB Oklahoma City Thunder vs Miami Heat08.00 WIB Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers(RIZ)