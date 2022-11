Sambut Piala Dunia 2022, Hotel dan Restoran di Cilegon Siap Gelar Nobar Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hajatan akbar Piala Dunia 2022 Qatar tinggal menghitung hari. Seluruh pencinta sepak bola dari segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia sudah sangat menunggu event sepak bola empat tahunan ini.Begitu pula dengan The Royale Krakatau Hotel Cilegon dan restoran The Surosowan, unit bisnis dari PT. Krakatau Sarana Properti. Mereka turut antuasias menyambut Piala Dunia 2022 dengan menggelar acara menonton bareng (nobar) secara gratis.“Suatu kehormatan The Royale Krakatau Hotel dan The Surosowan telah ditunjuk oleh pihak pemegang lisensi untuk menggelar acara nonton bareng di Cilegon, karena hanya dua tempat resmi di Cilegon yang bisa mengadakan acara nobar World Cup," kata Rury Ilham selaku General Manager The Royale Krakatau Hotel Cilegon dalam keterangan resminya, Senin, (14/11/2022)."Rencananya kami akan menggelarnya secara gratis untuk publik di dua titik, yakni untuk para pengunjung umum di restoran The Surosowan dan dalam Hotel di area coffe shop Banten Bistro," tambahnya."Untuk memanjakan para pengunjung, nantinya kami akan gelar semua pertandingan, mulai dari penyisihan sampai babak final dengan layar besar dan tv plasma di beberapa spot di Banten Bistro dan The Surosowan," sambung Rury.Lebih lanjut Rury menyampaikan, gelaran nobar juga bakal diisi dengan berbagai acara menarik, seperti kuis, akustik band, ulasan interaktif jelang kick-off, dan lain-lain. Selain itu, suasana nobar juga bakal menjadi santai dan memorabilia dengan nuansa pernak pernik Piala Dunia.“Kapasitasnya bisa untuk sekitar 250-300 orang. Itupun saya yakin jika tim-tim unggulan melaju ke fase gugur pastinya bisa jadi pengunjung nobar di The Surosowan bisa bertambah," terang Ruri yang menjagokan Jerman."Sambil menonton, para penonton juga bisa menikmati paket makanan dan minuman yang masih terjangkau. Kisaran Rp100 ribu sampai dengan Rp150 ribu sudah mendapatkan pizza, khususnya yang berada di area The Surosowan," tambahnya.Rury pun optimistis, animo penggila bola di Indonesia bakal tinggi menyambut event sekelas Piala Dunia. Terlebih, gelaran nobar berlisensi resmi sangat diminati oleh masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Selain itu, jam penayangan Piala Dunia Qatar juga bersahabat untuk masyarakat di wilayah Asia“Pencinta bola di Indonesia akan sangat senang berkumpul bersama menyaksikan tim kesayangannya. Pengalaman kami kemarin menggelar acara nobar Liga Champions dan timnas Indonesia yang dipadati para pengunjung, menjadi bukti betapa tayangan sepak bola masih sangat diminati oleh para penggemarnya," tutup Rury.