Lebih dari Seratus Peserta Ramaikan Pondok Indah Amateur Golf Championship 2023

Lebih dari seratus atlet golf siap berkompetisi di ajang Medco-Pondok Indah Amateur Golf Championship 2023 yang merupakan seri ke-5 Indonesian Amateur Golf Championship (IAGC). Event ini bergulir selama dua hari (4-6 Juli) di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 4-6 Juli."Untuk target, aku selalu punya target yang besar, yaitu menjadi juara. Selama persiapan, aku selalu latihan dengan maksimal dan apapun hasilnya nanti memenuhi target atau tidak yang penting I will always do my best. Mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Kristina Yoko Natalia mewakili para atlet saat konferensi pers di Pondok Indah Golf, Jakarta, Senin (3/7/2023).Djonnie Rahmat selaku Project Officer Medco-Pondok Indah Amateur Golf Championship 2023 menyambut baik kehadiran seluruh pegolf yang akan bertanding. Dia berharap, seluruh pemain dapat menikmati turnamen tersebut."Kami harap seluruh atlet, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain dapat menunjukkan performa terbaik. Menang atau kalau adalah sebuah proses. Kami harap mereka semua selalu menjunjung tinggi fairplay,” kata Djonnie Rahmat.Medco-Pondok Indah Golf Amateur Golf Championship 2023 diikuti oleh 104 atlet amatir, yang terdiri dari 78 atlet putra dan 26 atlet putri. Selain dari Indonesia, para pesertanya juga berasal dari Australia, Taiwan, India, Malaysia, Oman, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kemudian, diikuti juga oleh atlet Indonesia yang tampil di SEA Games Kamboja beberapa waktu lalu."Kami tentunya juga berharap akan ada bibit baru atlet golf Indonesia yang lahir dari kompetisi ini. Apalagi, lawan-lawan yang akan dihadapi juga banyak dari manca negara," ujar Azmi Jaffar dari Integral Capital.Turnamen ini menggunakan format stroke play. Akan dilakukan cut-off di hari kedua. Namun, mereka yang tidak lolos cut-off tetap bisa terus bertanding di hari ketiga di kelompok consolation. Turnamen yang diselenggarakan oleh Pondok Indah Golf Club ini didukung juga oleh banyak sponsor."Kami ucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta. Semoga turnamen ini menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet Indonesia dan dari negara lain. Semoga turnamen ini menjadi pengalaman berharga untuk lebih maju di turnamen-turnamen berikutnya," kata Hilmi Panigoro selaku Direktur Utama Medco Energi.Ketua Pondok Indah Golf Club Hafzan Taher mengundang para pecinta olahraga dan masyarakat umum untuk datang memberikan dukungan secara langsung. "kami berharap seluruh masyarakat Indonesia memberikan restu, dengan mendoakan dan hadir men-support langsung para atlet. Kami menyediakan hadiah istimewa juga untuk para penonton," kata Hafzan.Masyarakat umum diundang untuk menyaksikan langsung Medco-Pondok Indah Golf Amateur Championship 2023. Tidak dipungut bayaran dan mendapat kesempatan memenangkan hadiah-hadiah menarik, termasuk hadiah utama motor Vespa LX 125. Syaratnya pun mudah, penonton hanya wajib datang pada hari pertama hingga final dan terdapat hadiah menarik lain setiap hari."Kami berharap hadiah yang disediakan ini bisa menarik antusiasme penonton, apalagi mereka yang belum mengenal golf bisa menyaksikan langsung dan bukan tidak mungkin akan tertarik menekuni olahraga ini," ujar Endy Suryokusumo dari Integral Capital.Pondok Indah Golf Club selaku penyelenggara turnamen ingin membantu mensosialisasikan golf kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, mereka menyediakan berbagai hadiah sebagai salah satu daya tarik. Di hari terakhir, akan dilakukan acara penarikan undian hadiah yang diwarnai dengan hiburan yang disediakan secara khusus untuk penonton.