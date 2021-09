Ok Rae Yoon Rebut Sabuk Juara Dunia ONE Lightweight

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Petarung Korea Selatan Ok Rae Yoon berhasil mengalahkan Christian Lee pada laga utama ONE: REVOLUTION yang bergulir di Singapore Indoor Stadium, Jumat 24 September lalu. Hasil tersebut membuat Ok menjadi juara dunia baru ONE Lightweight.Ok tampil dengan gaya counterpunching seperti biasa. Sebaliknya, Lee cepat, tajam, dan kuat untuk memulai pertarungan. Ok melewati badai awal dari petarung muda asal Singapura-Amerika itu, dan dia menjadi lebih kuat saat pertarungan berlanjut.Di ronde ketiga, Ok mengguncang Lee, membuatnya terhuyung-huyung melintasi Circle. Sebuah counter tangan kanan dari Lee menjatuhkan petarung asal Korea Selatan tersebut, dan menjelang akhir ronde pertama, "The Warrior" mengambil bagian belakang Ok dan menguncinya dengan rear-naked choke di bawah dagu.Petarung Korea Selatan itu selamat dari upaya submission dan mengubahnya menjadi pertarungan sengit pada dua ronde terakhir, dengan kedua petarung itu memiliki momen mereka masing-masing. Pada akhirnya, ketiga juri menilai Ok menang angka dengan keputusan bulat, dan berhak mengangkat sabuk Juara Dunia ONE Lightweight di pundaknya.Dalam salah satu laga pendukung, terdapat juara dunia ONE Bantamweight Kickboxing, Capitan Petchyindee Academy, yang menang angka tipis atas Mehdi Zatout setelah bertarung sengit dalam lima ronde. Selain itu, masih ada sembilan pertarungan lainnya yang tidak kalah menarik.- Mixed Martial Arts - Ringan: Ok Rae Yoon kalahkan Christian Lee melalui Keputusan Bulat- Kickboxing - Kelas Bantamweight: Capitan Petchyindee Academy kalahkan Mehdi Zatout melalui Keputusan Bulat- Mixed Martial Arts - Kelas Jerami: Joshua Pacio kalahkan Yosuke Saruta melalui TKO pada menit 3:38 Ronde 1- Mixed Martial Arts – Kelas Featherweight: Kim Jae Woong kalahkan Martin Nguyen melalui KO pada menit 3:15 Ronde 1- Mixed Martial Arts - Kelas Heavyweight: Anatoly Malykhin kalahkan Amir Aliakbari melalui KO pada menit 2:57 Ronde 1- Mixed Martial Arts - Kelas Atomweight: Victoria Lee kalahkan Victoria Souza melalui TKO pada menit 3:58 Ronde 2- Mixed Martial Arts - Kelas Strawweight: Lito Adiwang kalahkan Hexigetu melalui Keputusan Bulat- Muay Thai - Kelas Flyweight: Taiki Naito kalahkan Akademi Petchdam Petchyindee melalui Keputusan Terpisah- Mixed Martial Arts - Kelas Heavyweight: Marcus Almeida kalahkan Anderson Silva melalui Submission (North-south Choke) pada menit 2:55 Ronde 1- Kickboxing - Kelas Bantamweight: Petchtanong Petchfergus kalahkan Zhang Chenglong melalui Keputusan Bulat- Mixed Martial Arts - Kelas Featherweight: James Yang kalahkan Roel Rosauro melalui TKO pada menit 2:00 Ronde 2