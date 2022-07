ONE Siap Cetak Sejarah dengan Menggelar 4 Kejuaraan Dunia dalam 2 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

ONE Championship akan kembali menorehkan tonggak sejarah dengan menggelar ajang seni bela diri akbar di Singapura pada Agustus mendatang. Organisasi bela diri terbesar di dunia ini bakal menghelat dua ajang level tertinggi dalam dua hari berturut-turut.Menghadirkan dua laga kejuaraan dunia seni bela diri campuran (Mixed Martial Arts/MMA), ONE 160 yang berlangsung pada Jumat 26 Agustus 2022 sore waktu Asia dipuncaki oleh laga Kejuaraan Dunia ONE Lightweight antara Ok Rae Yoon kontra Christian Lee.Laga ini merupakan lanjutan dari rivalitas keduanya yang sempat bertemu pada September 2021 lalu. Kala itu, Christian Lee bertindak sebagai juara bertahan dan harus rela kehilangan sabuknya di akhir laga berkat kemenangan dominan dari sang rival dari Korea Selatan.Meski berbau kontroversi, hasil akhir tetap tidak berubah, dan kini Christian Lee memiliki kesempatan untuk menebus kekalahannya demi merebut kembali sabuk yang telah lepas dari genggaman.Namun, misi pembalasan tak akan mudah karena Ok Rae Yoon dikenal memiliki stamina dan daya tahan tubuh tinggi. Sebelum mengalahkan Christian Lee, ia sukses menaklukkan Marat Gafurov dan Eddie Alvarez, mantan juara dunia MMA dengan karier legendaris, setelah bertempur selama tiga ronde penuh.Laga pendukung utama pun tak kalah hebat karena akan menampilkan aksi Juara Dunia ONE Featherweight Thanh Le kontra petarung berbahaya dari Tiongkok Tang Kai yang tengah menorehkan catatan sembilan kemenangan beruntun.Tang Kai kini memiliki rekor 14-2-0 (menang-kalah-seri), dengan 12 kemenangan KO. Sementara, sang juara bertahan juga merupakan seniman pencetak KO. Pria Amerika Serikat berdarah Vietnam ini memiliki rekor 13-2, dan hebatnya seluruh kemenangan tersebut diraih lewat penyelesaian 12 KO dan 1 kuncian.Selanjutnya pada Sabtu 27 Agustus 2022 waktu Asia, pesta bela diri dilanjutkan dengan perhelatan ONE 161 yang menampilkan laga kejuaraan dunia MMA dan Muay Thai. Di partai puncak, juara dunia ONE Flyweight Adriano Moraes akan berusaha mempertahankan gelar dengan menghadapi Demetrious Johnson.Laga ini merupakan pertemuan kedua mereka setelah bertarung dalam ajang ONE on TNT I pada April 2021 lalu. Kala itu, Moraes keluar sebagai pemenang lewat TKO dan menjadi atlet pertama yang menang knockout atas sang legenda MMA yang telah menorehkan lebih dari 30 kemenangan di sepanjang kariernya.Mighty Mouse--julukan Demetrious Johnson tentu ingin menebus kesalahan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih gelar tertinggi dalam MMA. Sebelumnya, pria 35 tahun ini telah meraih gelar juara bergengsi di organisasi top di Amerika Serikat.Satu kejuaraan dunia lagi adalah muay thai kelas bantamweight antara sang juara bertahan Nong-O Gaiyanghadao melawan petarung asal Inggris, Liam Harrison.ONE 161 sekaligus menandai dimulainya kemitraan jangka panjang antara ONE Championship dengan Amazon Prime Video. Lewat kerja sama ini, Prime Video akan menayangkan pergelaran ONE di jam tayang utama Amerika Serikat secara reguler.