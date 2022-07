Moraes dan Johnson Sambut ONE Fight Night 1 dengan Penuh Semangat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua superstar terbaik divisi flyweight Adriano Moraes dan Demetrious Johnson akan saling bertarung dalam laga puncak ONE Fight Night di Singapore Indoor Stadium, Sabtu 27 Agustus 2022 mendatang. Menanggapi itu, keduanya mengaku sangat bersemangat dan sudah mempersiapkan diri dengan baik agar tampil maksimal.Mighty Mouse--julukan Demetrious Johnson, berharap meraih hasil berbeda karena sempat kalah dalam pertemuan pertama dengan Moraes di ONE X. Hasil tersebut cukup menyakitkan karena menjadi kekalahan KO pertama Johnson dalam perjalanan manis kariernya sebagai atlet MMA.“Anda tahu, ini terasa luar biasa. Ini adalah platform yang hebat di mana saya berada dan mendapatkan kesempatan melawan Adriano Moraes yang merupakan atlet luar biasa. Kami berlatih sangat keras dan berharap akan meraih kemenangan ini. Saya bersemangat," ujar Johnson.Di sisi lain, Moraes mengincar kemenangan kedua atas sang atlet legendaris demi memantapkan statusnya sebagai salah satu petarung terbaik dalam disiplin ini. Di atas segalanya, sang juara dunia ONE Flyweight itu mengaku siap memberi aksi terbaik bagi para penggemar olahraga tarung di Amerika Utara."Saya bersyukur bisa berada di barisan terdepan ajang terbesar ONE Championship. Saya telah lama ada bersama organisasi ini dan merasa seperti diberkati dengan kesempatan ini. Saya bersemangat, ayo menangkan laga ini sekali lagi,” ungkap atlet asal Brasil ini.Sementara itu, ONE Championship dan Prime Video menggelar konferensi pers di Los Angeles, California pada Kamis 21 Juli lalu, yang menandai era baru bagi ONE untuk lebih dekat dengan para penggemar di Amerika Serikat dan Kanada.Dimulai dengan ONE Fight Night 1: Moraes vs Johnson II (sebelumnya ONE 161), kedua perusahaan raksasa ini akan menyajikan pergelaran kolosal setiap bulan dan menyuguhkan aksi dari para atlet terbaik yang bernaung di organisasi seni bela diri terbesar di dunia ini.Dalam agenda tersebut, turut diumumkan juga bahwa ajang ONE di Prime Video berikutnya bakal berlangsung pada 30 September, 21 Oktober, 18 November dan 2 Desember waktu Amerika.Wakil Presiden ONE Championship Vice President dan CEO ONE Warrior Series Rich Franklin turut menyampaikan jika laga Kejuaraan Dunia ONE Flyweight antara Adriano Moraes dan Demetrious Johnson akan menjadi pertarungan sempurna untuk mengawali kerja sama ini."Ini akan menjadi laga besar) antara kedua pria ini. Saya jelas tak sabar menunggu itu, dan tak sabar melihat berbagai ajang yang akan terus kami sajikan sepanjang tahun ini," tutur Franklin dalam jumpa pers yang bertempat di The Novo, Los Angeles.Optimisme senada disampaikan oleh Marie Donoghue, Vice President dari Global Sports Video, Amazon. Ia menyampaikan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan organisasi bela diri terbesar di dunia.“Ini adalah waktu yang sangat menarik bagi kami di Prime Video dengan menyiarkan ONE perdana secara langsung via streaming Agustus nanti,” ujar Marie Donoghue.“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan basis penggemar ONE yang besar dan penuh semangat, serta bagi kami untuk memperkenalkan jutaan penggemar baru kepada ONE Championship,” lanjutnya.Turut hadir di konferensi pers itu adalah Moraes, Johnson, Juara Dunia ONE Atomweight Angela Lee, Juara Dunia ONE Featherweight Kickboxing Superbon Singha Mawynn, dan penantang peringkat pertama flyweight Muay Thai Jonathan Haggerty.Selain itu, terdapat mantan juara dunia dua disiplin ONE Stamp Fairtex, Juara Dunia MMA berkali-kali Eddie Alvarez, dan para superstar BJJ: Danielle Kelly, Mikey Musumeci dan Marcus “Buchecha” Almeida.