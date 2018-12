Tekad Pacio Pertahankan Gelar Juara Dunia

: Petarung bebas asal Filipina Joshua Pacio bertekad mempertahankan gelar juara dunia kelas jerami (strawweight) saat ditantang petarung Jepang, Hayato Suzuki, pada ajang One Championship yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, 19 Januari 2019.Apalagi, gelar juara dunia yang diraih Pacio pada September lalu juga didapatkan di Jakarta. Saat itu, Pacio meraih gelar setelah mengalahkan petarung Jepang, Yoshitaka Naito, pada ajang One: Conquest of Heroes.Kali ini, di ajang bertajuk One: Eternal Glory, Pacio telah siap menghadapi Hayato. Apalagi, calon lawannya tersebut sempat mengalahkannya pada pertarungan sebelumnya di ajang One: King and Conquerors."Ini pertandingan ulang. Makanya saya mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan nanti," ujar petarung 22 tahun itu lewat pernyataan resminya.Pertarungan di Istora Senayan itu diprediksi akan berjalan ketat. Pasalnya, kedua petarung sama-sama memiliki teknik yang mirip, yakni kuncian.Sementara, Hayato datang ke Jakarta dengan keoptimisan penuh. Ia tak ingin hanya sekadar menjadi petarung penyemarak, apalagi memiliki modal positif kemenangan atas Pacio pada Agustus 2017 lalu.Sebagai petarung berpengalaman, Hayato diprediksi akan mengulang performa terbaiknya saat melawan Pacio. Petarung 32 tahun itu meraih kemenangan dari Pacio dengan kuncian di ronde pertama pada pertemuan terakhirnya.(REN)