Menpora Buka Kejuaraan Asia Senam Artistik Junior 2018

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membuka kejuaraan Asia Senam Artistik Junior di Istora, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018. Kejuaraan Asia ke-15 ini menjadi pengalaman pertama Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus sebagai tes even penyelenggaraan menuju Asian Games 2018.Imam mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan Asia seperti sekarang ini menjadi hal positif bagi PB Persatuan Senam Indonesia (Persani). Selain ajang persiapan atlet juga menjadi modal penting bagi panitia untuk mempersiapkan dengan baik sekaligus evaluasi kekurangan jelang Asian Games yang tidak terlalu lama lagi dihelat."Selamat kepada Persani yang dipercaya sebagai tuan rumah untuk pertama kali even ini, dan sebagai tes even penyelenggaraan menuju gegap gempitanya Asian Games 2018. Meskipun nanti tempatnya tidak disini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana manajemen penyelenggaraan yang baik. Selamat datang dan selamat bertanding kepada seluruh negara peserta, sampaikan bila ada hal-hal yang kurang agar nanti dapat diambil langkah-langkah perbaikan oleh Persani, panitia, maupun pemerintah," kata Imam.Kejuaraan di Jakarta Indonesia ini juga sekaligus sebagai ajang promosi dan pengenalan kepada masyarakat akan adanya Asian Games. Diharapkan masyarakat mengetahui bahwa cabang olahraga senam (gymnastic) dengan berbagai varian nomornya menjadi daya tarik para penonton sekaligus menyemangati atlet-atlet kita yang akan berjuang demi harkat-martabat bangsa."Hari demi hari promosi kita gencarkan. Hari ini saya pakai batik Asian Games dan saya akan terus pakai atribut-atribut Asian Games. Setelah Asian Games saya akan ganti memakai atribut Asian Para Games. Dengan demikian gegap gempitanya Asian Games dan Asian Para Games dapat dirasakan dalam denyut nadi masyarakat Indonesia, Asia, dan dunia," ujarnya.Single event bertajuk 15th Junior Artistic Gymnastics Asian Championships (JAGAC) 2018 akan bergulir 25-28 April di Istora, Senayan, Jakarta. Selain Indonesia, 19 negara yang ikut adalah Bangladesh, Tiongkok, India, Iran, Irak, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Qatar, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Taiwan, Uzbekistan, dan Vietnam.Pembukaan ditandai dengan pemukulan tendang secara bersama-sama oleh Menpora Imam Nahrawi, Ketua KOI Erick Thohir, Ketum Persani Ilya Avianti, Sekjen Asian Gymnastic Union (AGU) Mohamad Saed, dan Manajer Teknik AGU Anis Saoud.(ROS)