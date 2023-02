Ratusan Keluarga dan Komunitas Olahraga Ramaikan BTN Dash Aquatic Challenge 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tidak kurang dari 500 peserta yang terdiri dari anggota keluarga dan komunitas olahraga turut meramaikan ajang BTN Dash Aquatic Challenge 2023 yang berlangsung di Stadion Akuatik, Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu 12 Februari pagi WIB. Event ini merupakan lanjutan dari kesuksesan penyelenggaraan tahun lalu."Senang sekali melihat lebih dari 500 peserta berpartisipasi di BTN Dash Aquatic Challenge. Ini misi dan komitmen kami di Dash Sports untuk berupaya memasyarakatkan olahraga akuatik," ujar Founder dan CEO Dash Sports, Alit Aryaguna."Ajang yang kami gelar akhir tahun lalu ini mendapat antusiasme tinggi, sehingga kami gelar kembali di awal 2023. Lomba istimewa ini memperebutkan hadiah berupa uang tunai dari BTN dan asuransi proteksi satu tahun dari IFG Life," tambahnya.Head of Digital Marketing BTN, Vicky Elanda, menuturkan bahwa pihaknya mendukung BTN Dash Aquatic Challenge karena kompetisi olahraga air makin populer dan mendapat tempat baru di hati pegiat olahraga. Kemudian, jalannya lomba juga disebutkan cukup kompetitif karena terbuka untuk semua umur."Hari ini, ada puluhan peserta anak-anak yang tidak hanya having fun berlomba penuh semangat di kompetisi Mini Water Polo, namun begitu juga para peserta Master yang begitu antusias bertanding di Aquathlon serta peserta lainnya di nomor Swim Challenge yang seru sekaligus menantang," kata Vicky.BTN Dash Aquatic Challenge itu sendiri melombakan 3 kompetisi, yaitu Aquathlon, Swim Challenge dan Turnamen Mini Water Polo. Tiap kompetisi memiliki kategori usia yang berbeda dan bisa diikuti juga oleh klub renang yang ingin mengasah kemampuan para anggotanya.Aquathlon dimainkan dalam tiga kategori usia, yakni junior: 12-16 tahun, Umum: 17-39 tahun, dan Master: 40 tahun ke atas. Pertandingannya berformat lari-renang-lari, di mana peserta akan berlari sejauh 2,5 kilometer di sekitar area lomba, diikuti dengan renang sejauh 500 meter dan ditutup dengan lari kembali sebanyak 2,5 kilometer.Untuk kompetisi Swim Challenge, berfokus pada prestasi karena pesertanya merupakan para perenang berusia 15 tahun ke atas. Nomor-nomor lomba yang dipertandingkannya adalah 50 meter gaya kupu-kupu, 50 meter gaya punggung, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya bebas.Kemudian, terdapat turnamen Mini Water Polo yang diikuti juga oleh sejumlah klub renang dari kawasan Jabodetabek, Bandung dan Jambi, yang mana masing-masing tim beranggotakan 7 pemain (4 pemain utama dan 3 pemain cadangan). Para pesertanya berusia 15 tahun atau lebih muda dan masing-masing tim harus diperkuat 2 pemain wanita.Executive Committee National Olympic Committee, Arlan Lukman, mengatakan bahwa ajang Dash Aquatic Challenge bisa juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet berpotensi Tanah Air karena sama saja menambah jam terbang berkompetisi. Selain itu, komunitas olahraga yang berpartisipasi bisa menumbuhkan dampak positif industri olahraga."Semangat "Sport for All" ini harus secara menerus kita gaungkan sebelum kita bicara prestasi olahraga lebih jauh. Bagi saya, Dash Aquatic Challenge adalah inisiatif konkrit dari Dash Sports untuk menyebarkan semangat Sport for All dan menebar bibit olimpian bagi masyarakat, komunitas dan keluarga," kata Arlan.Peserta Dash Aquatic Challenge dan pegiat olahraga, Tabitha Sumendap, ikut menyampaikan dukungannya terhadap BTN Dash Aquatic Challenge karena bisa dijadikan sebagai pemanasan menuju agenda triathlon yang bakal dia ikuti. Selain itu menurutnya, ajang ini juga bagus untuk memperkuat ikatan tali keluarga."Dampak dari gaya hidup sehat ini juga sangat bagus tentunya untuk fisik, mental dan emosional. Selama ini ikutan kelas-kelas Dash Sports dan dapat rekomendasi dari temen kalau Dash Sports sering bikin event olahraga dan bagus. Jadi, dukung banget acara positif seperti ini," tutur Tabitha.