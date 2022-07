Dua Laga Kejuaraan Dunia Panaskan Ajang ONE 160

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar lengkap rangkaian pertarungan ONE 160 telah telah resmi dirilis pada Sabtu 10 Juli 2022. Ajang seni bela diri akbar tersebut akan bergulir di Singapore Indoor Stadium, Jumat 26 Agustus mendatang, dan memainkan dua laga puncak dari kejuaraan dunia MMA ONE Championship.Dalam laga puncak utamanya, terdapat juara dunia ONE Lightweight dari Korea Selatan, Ok Rae Yoon, yang akan mempertahankan gelar dari bidikan sang penguasa sebelumnya, Christian Lee.Pertemuan tersebut merupakan lanjutan rivalitas Ok Rae Yoon dan Christian Lee yang bentrok di ajang ONE: REVOLUTION pada September tahun lalu. Saat itu, Christian harus rela kehilangan gelar usai bertarung selama lima ronde.Kemudian, laga puncak lainnya bakal mempertemukan juara dunia ONE Featherweight Thanh Le dengan penantang teratas dari Tiongkok Tang Kai. Laga ini diyakini tidak kalah panas karena Thanh Le telah meraih lima kemenangan cepat di ONE lewat KO maupun TKO.Than Le--atlet Amerika Serikat berdarah Vietnam, berhasil merebut sabuk emas dari genggaman Martin Nguyen pada 2020 silam. Kemudian pada Maret tahun ini, ia mampu mempertahankan gelar dengan menghempaskan Garry Tonon pada ronde pertama.Di sisi lain, Tang Kai adalah petarung berbahaya yang tengah mengoleksi sembilan kemenangan beruntun. Ia mengancam akan memutus catatan manis Thanh Le dan mengirimnya ke masa pensiun.Sebelum dua laga puncak tersebut, terdapat pertarungan antara penantang teratas divisi flyweight Muay Thai Superlek Kiatmoo9 kontra penantang kelima teratas Walter Goncalves. Keduanya bentrok untuk memainkan semifinal turnamen ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix.Superlek melewati perempat final setelah mengalahkan Taiki Naito, sedangkan Goncalves berhak ke semifinal usai menang KO atas Josue Cruz dalam tempo 35 detik di ronde pertama.Dalam babak semifinal lainnya, bakal bergulir juga pertarungan alternatif antara Panpayak Jitmuangnon dengan Sherzod Kabutov. Panpayak melaju setelah mengalahkan Daniel Puertas, sedangkan Kabutov melenggang setelah mengalahkan Denis Puric dalam debutnya. Pemenang dari laga ini bisa ke final ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix, apabila ada kompetitor yang terpaksa mundur.Selanjutnya, terdapat mantan juara dunia ONE Welterweight Zebastian Kadestam yang kembali bertarung untuk melawan mantan penantang sabuk ONE Lightweight sekaligus penantang keempat teratas, Iuri Lapicus.ONE 160 juga akan menampilkan laga tanding ulang antara penantang teratas divisi bantamweight Muay Thai Saemapetch Fairtex kontra Rittewada Petchyindee. Keduanya sempat bertemu pada November tahun lalu dan Rittewada menang TKO pada ronde kedua.Berikut daftar lengkap pertandingan ONE 160 yang bakal bergulir di Singapore Indoor Stadium pada 26 Agustus mendatang:- Ok Rae Yoon vs. Christian Lee (Kejuaraan Dunia ONE Lightweight)- Thanh Le vs. Tang Kai (Kejuaraan Dunia ONE Featherweight)- Superlek Kiatmoo9 vs. Walter Goncalves (Semifinal ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix)- Panpayak Jitmuangnon vs. Sherzod Kabutov (Laga Alternatif ONE Flyweight Muay Thai World Grand Prix)- Zebaztian Kadestam vs. Iuri Lapicus (MMA – welterweight)- Rittewada Petchyindee vs. Saemapetch Fairtex (Muay Thai – bantamweight)- Paul Elliott vs. Martin Batur (MMA – heavyweight)- Amir Khan vs. Keanu Subba (MMA – featherweight)- Thales Nakassu vs. Kantharaj Agasa (MMA – flyweight)- Valdir Rodrigues vs. Renato Canuto (submission grappling – lightweight)