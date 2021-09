Jadwal Wakil Indonesia di Paralimpiade Hari Ini: Saptoyogo Purnomo Kembali Tampil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Kontingen Indonesia masih melanjutkan perjuangan di Paralimpiade Tokyo pada Jumat 3 September. Terpantau, ada dua cabang olahraga yang bakal mereka mainkan hari ini, yaitu para-badminton dan para-atletik yang berpotensi menambah medali.Hari ini adalah kesempatan terakhir wakil para-atletik Indonesia untuk memberikan hasil terbaik pada dua nomor tersisa, yakni estafet 4x100 meter universal dan 200 meter putra T37. Masing-masing babak penyisihannya akan bergulir pada pukul 10.36 WIB dan 18.12 WIB.Untuk estafet 4x100 meter universal, Indonesia dijadwalkan menurunkan Karisma Evi Tiarani, Saptoyogo Purnomo, dan Putri Aulia. Tim para-atletik Indonesia akan mengawali lomba pada heat tiga melawan Komite Paralimpiade Rusia, Jerman, dan Kanada.Secara keseluruhan lomba estafet 4x100 meter universal akan diikuti 10 negara. Pada heat satu ada Inggris Raya, Brasil, dan Tiongkok, sedangkan heat dua diisi Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat.Indonesia setidaknya harus masuk empat besar untuk mengamankan tiket final yang dijadwalkan bergulir pada pukul 19.17 WIB. Dalam laman resmi Paralimpiade Tokyo, catatan terbaik Indonesia adalah 50,09 detik.Berkaca catatan waktu tersebut, langkah Indonesia untuk ke final diprediksi tak mudah karena peserta lainnya punya daftar entry time yang lebih baik. Misalnya, ada Tiongkok yang berada di puncak dengan waktu 46,35 detik.Selain nomor estafet, Indonesia masih memiliki kesempatan dari nomor 200 meter T37 yang dimainkan Saptoyogo Purnomo. Dia setidaknya harus finis di posisi tiga besar pada heat satu untuk mengamankan tiket babak berikutnya dan memperbesar asa mengulang sukses menyumbang medali (perunggu) dari nomor 100 meter T37 putra.Selanjutnya terdapat sembilan pertandingan para-badminton yang akan dimainkan wakil Indonesia pada lanjutan penyisihan grup. Berikut jadwal lengkap kontingen Indonesia di Paralimpade Tokyo hari ini, Jumat 3 September 2021:10:36 WIB - estafet 4x100m universal18:12 WIB - 200 meter T37 - Sapto Yogo Purnomo07:40 WIB - Tunggal Putra SL4 - Grup B - Fredy Setiawan vs Siripong Teamarrom (Thailand)08:20 WIB - Tunggal Putra SL4 - Grup A - Hary Susanto vs Suhas Yathiraj (India)09:00 WIB - Tunggal Putra SL3 - Grup B - Ukun Rukaendi vs Daniel Bethell (Inggris Raya)10:20 WIB - Tunggal Putra SU5 - Grup A - Dheva Anrimusthi vs Bartlomiej Mroz (Polandia)10:20 WIB - Tunggal Putra SU5 - Grup A - Suryo Nugroho vs Meril Loquette (Perancis)14:00 WIB - Ganda Putri SL3-SU5 - Grup A - Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah vs Norito iko/Ayako Suzuki (Jepang)14:40 WIB - Tunggal Putra SL4 - Grup A - Hary Susanto vs Jan Niklas Pott (Jerman)15:20 WIB - Tunggal Putra SL4 - Grup B - Fredy Setiawan vs Tarun (India)15.20 WIB - Tunggal Putri SL3-SU5 -Grup A - Leani Ratri Oktila vs Faustine Noel (Prancis)