Media Lokal Tiongkok Manipulasi Klasemen Olimpiade, AS Turun ke Peringkat 2

China fudging #s in Olympic gold medal count to compete with US....Even cheating the count they still lost. https://t.co/1PPacL316whttps://t.co/RvKQ1NcRQp — LeaveUsAlone (@PlainOleMe0442) August 12, 2021

Jakarta: Media lokal Tiongkok kedapatan memanipulasi klasemen akhir perolehan medali emas Olimpiade Tokyo . Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) bertukar posisi.Berdasarkan klasemen akhir perolehan medali, Tiongkok seharusnya menempati peringkat kedua dengan koleksi total 88 medali. Masing-masing 38 emas, 32 perak, dan 18 perunggu.Sedangkan peringkat pertama ditempati Amerika Serikat dengan total 113 medali. Rinciannya 39 medali emas, 41 perunggu, dan 33 perunggu.Media lokal Tiongkok memanipulasi perolehan medali dengan menambahkan perolehan medali yang dimenangkan oleh Taiwan, Hongkong, dan Makau.Alhasil, dalam penghitungan medali di platform media sosial Weibo, China Central Television menempatkan Tiongkok di puncak klasemen dengan 42 medali emas mengungguli Amerika Serikat.Meski Tiongkok menganggap Taiwan dan Hongkong masih bagian dari mereka, namun penggabungan medali Hongkong dan Taiwan dinilai tidak tepat.Pasalnya, Taiwan dan Hong Kong bersaing di bawah bendera tersendiri di ajang Olimpiade. Hal ini pun telah disetujui oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC)."Haha, this was on Chinese Twitter, showing a way to manipulate the medal count so that China comes out on top. Basically, include Taiwan, Hong Kong and Macau under China's medal tally and BOOM. They beat the US. (Haha, ini ada di Twitter Cina, menunjukkan cara untuk memanipulasi jumlah medali agar Cina menjadi yang teratas. Pada dasarnya, menambahkan (medali) Taiwan, Hong Kong dan Makau di bawah penghitungan medali China dan BOOM. Mereka mengalahkan AS)," komentar salah satu akun di Twitter.“Congratulations to the Chinese delegation for ranking first in gold medals and the total number of points (Selamat kepada delegasi Tiongkok yang menduduki peringkat pertama medali emas dan jumlah total poinnya),” sindir akun lain.(SUR)