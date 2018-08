Triyaningsih Angkat Bicara Soal Kepastiannya di Asian Games 2018

Swipe ???????????? . Mohon maaf teman2 baru bisa menjawab sekarang. Tim dokter akhirnya memutuskan saya tidak bisa turun di Marathon Asian Games 2018 besok. Karena sekarang sedang masa pemulihan dan kondisiku belum 100% pulih. Keputusan ini diambil oleh tim dokter lebih karena mempertimbangkan risikonya kalau dipaksakan untuk turun di Marathon ini. Do’akan saya supaya bisa back stronger. Amin YRA. Thank you ????????????????????????

A post shared by Triyaningsih (@triya_ningsih) on Aug 25, 2018 at 12:32am PDT